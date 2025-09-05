Obavijesti

Ocijenite nogometaše Hrvatske za utakmicu na Farskim Otocima

Ocijenite nogometaše Hrvatske za utakmicu na Farskim Otocima
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Hrvatska teško svladala Farske Otoke s 1-0! Kramarić junak utakmice. Dalić nije bio oduševljen, ali bodovi su tu

Hrvatska nogometna reprezentacija teže od očekivanog pobijedila je Farske Otoke 1-0 u trećoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku iduće godine, jedini je gol zabio Andrej Kramarić u 31. minuti. Unatoč dominaciji po broju udaraca, "vatreni" su strepili na otvaranju i zatvaranju utakmice, pa ni izborniku Zlatku Daliću nije bilo do pretjeranog veselja.

Kako god, tri su boda u džepu, a u našoj anketi možete ocijeniti sve hrvatske reprezentativce koji su dobili minutažu brojčano od 1 do 5 i potom vidjeti prosječnu ocjenu za svakoga od njih.

