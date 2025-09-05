Ocijenite nogometaše Hrvatske za utakmicu na Farskim Otocima

Hrvatska nogometna reprezentacija teže od očekivanog pobijedila je Farske Otoke 1-0 u trećoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku iduće godine, jedini je gol zabio Andrej Kramarić u 31. minuti. Unatoč dominaciji po broju udaraca, "vatreni" su strepili na otvaranju i zatvaranju utakmice, pa ni izborniku Zlatku Daliću nije bilo do pretjeranog veselja.

