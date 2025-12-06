Ocijenite sve igrače Dinama i Hajduka nakon ludog derbija!

DINAMO - HAJDUK 1-1 Tko je briljirao, tko razočarao? S kime ste zadovoljni, s kime niste? U velikoj anketi 24sata ocijenite sve sudionike derbija Dinama i Hajduka
Najveći derbi hrvatskog nogometa završio je remijem nakon čak 108 minuta nogometa i čak 14 žutih kartona. Michele Šego doveo je Hajduk u vodstvo u 68. minuti, a izjednačio je Arber Hoxha u 102. i tako ostavio Dinamo na vrhu ljestvice nakon 16 kola. Kako su odigrali igrači jedne i druge momčadi? Ocijenite ih od 1 do 5 i nakon toga doznajte njihovu prosječnu ocjenu po mišljenju čitatelja 24sata.
