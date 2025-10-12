Tko je oduševio, tko podbacio? Ostavite ocjenu od 1 do 5 za sve reprezentativce koji su zaigrali u Varaždinu i približili "vatrene" Mundijalu
OD 1 DO 5
Ocijenite sve igrače Hrvatske u pobjedi nad Gibraltarom (3-0)
Hrvatska se praktički plasirala na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., samo joj ga luda znanstvena fantastika može oduzeti u studenom. U Varaždinu je ipak nešto teže od očekivanog pao Gibraltar (3-0), a zaigrala je rezervna momčad uz prvotimce koji su ulazili s klupe. Bila je to večer prvijenaca Tonija Fruka, Luke Sučića i Martina Erlića.
Ocijenite sve reprezentativce koji su nastupili u Varaždinu ocjenom od 1 do 5 i kliknite na "pošalji" kako biste mogli vidjeti prosječnu ocjenu.
