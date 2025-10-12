Ocijenite sve igrače Hrvatske u pobjedi nad Gibraltarom (3-0)

Hrvatska se praktički plasirala na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., samo joj ga luda znanstvena fantastika može oduzeti u studenom. U Varaždinu je ipak nešto teže od očekivanog pao Gibraltar (3-0), a zaigrala je rezervna momčad uz prvotimce koji su ulazili s klupe. Bila je to večer prvijenaca Tonija Fruka, Luke Sučića i Martina Erlića.

