Samo 0.04% šanse imao je nesretni David De Gea (30) da mu svih 10 igrala Villarreala i golman Rulli zabiju u raspucavanju, a on zapuca nastavak drame u finalu Europske lige. No, nekad je i to dovoljno. Golman Manchester Uniteda traljavo je izveo svoj penal, a to je iskoristio Argentinac na golu španjolske momčadi i donio im prvi naslov prvaka Europske lige.

Španjolac je loše izgledao u raspucavanju, bio je blizu dvije lopte, ali nedovoljno blizu da obrani. Tako je nastavio nevjerojatan niz od 38 utakmica u dresu kluba i reprezentacije bez obranjenog penala. Zadnji je put zaustavio nekog točno 23. travnja 2016. godine u polufinalu FA Kupa kad je obranio udarac Romelua Lukakua koji je tad nosio dres Evertona.

A od tad mu je spomenuti Lukaku bio i suigrač u Unitedu, pa je otišao u Inter i s njima osvojio Serie A, a De Gea i dalje nije obranio penal. Na klupi je bio Dean Henderson koji ima šest obranjenih penala u seniorskoj karijeri, ali s obzirom na sve što je Španjolac prošao u dresu Uniteda, Ole Gunnar Solskjaer odlučio mu je dati priliku.

Ubacio je Matu i Tellesa kao specijaliste za penale, ali nije se odlučio na 'Tim Krul' zamjenu. Kao da sam De Gea nije vjerovao da može zabiti gol, govorio je to izraz na njegovom licu nakon promašaja koji se i nije promijenio. Izgledalo je kao da se već pomirio s nesretnom sudbinom i znao da će sunarodnjacima donijeti veliki trofej i plasman u Ligu prvaka.

Podsjetimo, prije nešto više od deset godina tad mlađahni De Gea obranio je penal iskusnom Diegu Militu, a Atletico Madrid (2-0) osvojio je Uefin Superkup. Motrili su ga skauti 'crvenih vragova', vidjeli da ima nešto u njemu, ali sad mu za obranu nije bilo dovoljno ni 11 udaraca...