EUROPSKO PROKLETSTVO

Od divova do liliputanaca: Ovi su klubovi izbacivali Hajduk iz Europe u zadnjih 15 godina...

Piše Hrvoje Tironi, Zdravko Barišić,
Od divova do liliputanaca: Ovi su klubovi izbacivali Hajduk iz Europe u zadnjih 15 godina...

Ispadali su Splićani i od divova kao što su Inter, Everton, Galatasaray, Villarreal, tu se ništa ne može prigovoriti, ali porazi od klubova slabijeg renomea postali su sve češći

Prošlo je već 15 godina otkako je Hajduk posljednji put igrao grupnu fazu europskog natjecanja. Tada su u play-offu Europske lige izbacili rumunjsku Unireu, klub koji više ne postoji, a u skupini su osvojili posljednje mjesto u društvu Zenita, AEK-a i Anderlechta. Od tada su, gotovo svake godine, ciljevi isti uoči okupljanja za novu sezonu. 

Slavlje Hajduka na Poljudu 00:34
Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Izboriti grupnu fazu, zaraditi nešto od Uefe, popuniti blagajnu i tako zadržati momčad na okupu. No, plan se izjalovi već na početku sezone, većinom prije Velike Gospe pa je klub prisiljen prodavati kako bi preživio, a iznimka nije ni ova godina. Hajduk je europsku avanturu za ovu sezonu završio već u 3. pretkolu Konferencijske lige gdje je ispao od Dinamo Cityja. Nisu uspjeli obraniti prednost iz Splita (2-1), Albanci su iskoristili isključenje Bambe i slavili (3-1) nakon produžetka

Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka
Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Još je to jedna u nizu blamaža, a u posljednjih 15 godina skupio ih se popriličan broj. Ispadali su Splićani i od divova kao što su Inter, Everton, Galatasaray, Villarreal, tu se ništa ne može prigovoriti, ali porazi od klubova slabijeg renomea postali su sve češći. Klub gubi status i ugled kakvog je nekada uživao, mnogi se časte na njegov račun, a ono što najviše zabrinjava navijače je to što ovakvi porazi više niti nisu iznenađenje. 

Split: Nakon povijesnog ispadanja Hajduka, Torcida je utr?ala na travnjak da se obra?una s igra?ima
Split: Nakon povijesnog ispadanja Hajduka, Torcida je utr?ala na travnjak da se obra?una s igra?ima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako je jednom rekao Michael Jordan, iz poraza je najviše naučio i postao je ono po čemu ga pamtimo. No, problem je što Hajduk te blamaže nije iskoristio kako bi izvukao pouku i popravio nešto, već iz godine u godinu igrači i čelnici ponavljaju iste pogreške. A to klubovi poput Gzire, Tobola, Ružomberoka i Dinamo Cityja rado koriste za jedne od najvećih pobjeda u klupskoj povijesti. 

Prisjetili smo se od koga je sve Hajduk ispadao od 2010. godine. Do danas je tek pet puta uspio doći do play-offa, kobni su bili Dnjipro, Everton, Slovan Liberec, Maccabi Tel Aviv i Villarreal. 

Popis klubova koji su izbacili Hajduk u posljednjih 15 godina:

  • 2011/12 - Stoke
  • 2012/13 - Inter
  • 2013/14 - Dila Gori
  • 2014/15 - Dnjipro
  • 2017/18 - Everton
  • 2015/16 - Slovan Liberec
  • 2016/17 - Maccabi Tel Aviv (penali)
  • 2018/19 - Steaua
  • 2019/20 - Gzira
  • 2020/21 - Galatasaray
  • 2021/22 - Tobol
  • 2022/23 - Villarreal
  • 2023/24 - PAOK
  • 2024/25 - Ružomberok
  • 2025/26 - Dinamo City

