Od divova do liliputanaca: Ovi su klubovi izbacivali Hajduk iz Europe u zadnjih 15 godina...

Prošlo je već 15 godina otkako je Hajduk posljednji put igrao grupnu fazu europskog natjecanja. Tada su u play-offu Europske lige izbacili rumunjsku Unireu, klub koji više ne postoji, a u skupini su osvojili posljednje mjesto u društvu Zenita, AEK-a i Anderlechta. Od tada su, gotovo svake godine, ciljevi isti uoči okupljanja za novu sezonu.

Izboriti grupnu fazu, zaraditi nešto od Uefe, popuniti blagajnu i tako zadržati momčad na okupu. No, plan se izjalovi već na početku sezone, većinom prije Velike Gospe pa je klub prisiljen prodavati kako bi preživio, a iznimka nije ni ova godina. Hajduk je europsku avanturu za ovu sezonu završio već u 3. pretkolu Konferencijske lige gdje je ispao od Dinamo Cityja. Nisu uspjeli obraniti prednost iz Splita (2-1), Albanci su iskoristili isključenje Bambe i slavili (3-1) nakon produžetka

Još je to jedna u nizu blamaža, a u posljednjih 15 godina skupio ih se popriličan broj. Ispadali su Splićani i od divova kao što su Inter, Everton, Galatasaray, Villarreal, tu se ništa ne može prigovoriti, ali porazi od klubova slabijeg renomea postali su sve češći. Klub gubi status i ugled kakvog je nekada uživao, mnogi se časte na njegov račun, a ono što najviše zabrinjava navijače je to što ovakvi porazi više niti nisu iznenađenje.

Kako je jednom rekao Michael Jordan, iz poraza je najviše naučio i postao je ono po čemu ga pamtimo. No, problem je što Hajduk te blamaže nije iskoristio kako bi izvukao pouku i popravio nešto, već iz godine u godinu igrači i čelnici ponavljaju iste pogreške. A to klubovi poput Gzire, Tobola, Ružomberoka i Dinamo Cityja rado koriste za jedne od najvećih pobjeda u klupskoj povijesti.

Prisjetili smo se od koga je sve Hajduk ispadao od 2010. godine. Do danas je tek pet puta uspio doći do play-offa, kobni su bili Dnjipro, Everton, Slovan Liberec, Maccabi Tel Aviv i Villarreal.

Popis klubova koji su izbacili Hajduk u posljednjih 15 godina:

2011/12 - Stoke

2012/13 - Inter

2013/14 - Dila Gori

2014/15 - Dnjipro

2017/18 - Everton

2015/16 - Slovan Liberec

2016/17 - Maccabi Tel Aviv (penali)

2018/19 - Steaua

2019/20 - Gzira

2020/21 - Galatasaray

2021/22 - Tobol

2022/23 - Villarreal

2023/24 - PAOK

2024/25 - Ružomberok

2025/26 - Dinamo City