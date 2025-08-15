Ispadali su Splićani i od divova kao što su Inter, Everton, Galatasaray, Villarreal, tu se ništa ne može prigovoriti, ali porazi od klubova slabijeg renomea postali su sve češći
Od divova do liliputanaca: Ovi su klubovi izbacivali Hajduk iz Europe u zadnjih 15 godina...
Prošlo je već 15 godina otkako je Hajduk posljednji put igrao grupnu fazu europskog natjecanja. Tada su u play-offu Europske lige izbacili rumunjsku Unireu, klub koji više ne postoji, a u skupini su osvojili posljednje mjesto u društvu Zenita, AEK-a i Anderlechta. Od tada su, gotovo svake godine, ciljevi isti uoči okupljanja za novu sezonu.
Izboriti grupnu fazu, zaraditi nešto od Uefe, popuniti blagajnu i tako zadržati momčad na okupu. No, plan se izjalovi već na početku sezone, većinom prije Velike Gospe pa je klub prisiljen prodavati kako bi preživio, a iznimka nije ni ova godina. Hajduk je europsku avanturu za ovu sezonu završio već u 3. pretkolu Konferencijske lige gdje je ispao od Dinamo Cityja. Nisu uspjeli obraniti prednost iz Splita (2-1), Albanci su iskoristili isključenje Bambe i slavili (3-1) nakon produžetka
Još je to jedna u nizu blamaža, a u posljednjih 15 godina skupio ih se popriličan broj. Ispadali su Splićani i od divova kao što su Inter, Everton, Galatasaray, Villarreal, tu se ništa ne može prigovoriti, ali porazi od klubova slabijeg renomea postali su sve češći. Klub gubi status i ugled kakvog je nekada uživao, mnogi se časte na njegov račun, a ono što najviše zabrinjava navijače je to što ovakvi porazi više niti nisu iznenađenje.
Kako je jednom rekao Michael Jordan, iz poraza je najviše naučio i postao je ono po čemu ga pamtimo. No, problem je što Hajduk te blamaže nije iskoristio kako bi izvukao pouku i popravio nešto, već iz godine u godinu igrači i čelnici ponavljaju iste pogreške. A to klubovi poput Gzire, Tobola, Ružomberoka i Dinamo Cityja rado koriste za jedne od najvećih pobjeda u klupskoj povijesti.
Prisjetili smo se od koga je sve Hajduk ispadao od 2010. godine. Do danas je tek pet puta uspio doći do play-offa, kobni su bili Dnjipro, Everton, Slovan Liberec, Maccabi Tel Aviv i Villarreal.
Popis klubova koji su izbacili Hajduk u posljednjih 15 godina:
- 2011/12 - Stoke
- 2012/13 - Inter
- 2013/14 - Dila Gori
- 2014/15 - Dnjipro
- 2017/18 - Everton
- 2015/16 - Slovan Liberec
- 2016/17 - Maccabi Tel Aviv (penali)
- 2018/19 - Steaua
- 2019/20 - Gzira
- 2020/21 - Galatasaray
- 2021/22 - Tobol
- 2022/23 - Villarreal
- 2023/24 - PAOK
- 2024/25 - Ružomberok
- 2025/26 - Dinamo City
