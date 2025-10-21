Od prvih koraka Verstappen je predodređen za rekorde i titule, a već je među najboljima ikad...

Još kao dječak, okružen mirisom benzina i zvukom motora, Max Verstappen (28) sanjao je o naslovu prvaka Formule 1. Taj san nije bio samo dječja maštarija, već gotovo predodređena sudbina. Danas, kao četverostruki svjetski prvak, Nizozemac rođen u Belgiji ne samo da je ispunio svoj san, već je ispisao neke od najuzbudljivijih stranica moderne povijesti najbržeg cirkusa na svijetu, prekinuvši dugogodišnju dominaciju Lewisa Hamiltona u jednoj od najdramatičnijih završnica ikada.

Max Emilian Verstappen, rođen 30. rujna 1997. u belgijskom Hasseltu, odrastao je s "oktanima u krvi". Njegov otac, Jos Verstappen, i sam je bio vozač Formule 1, dok je majka, Sophie Kumpen, bila iznimno uspješna vozačica kartinga koja je u svoje vrijeme pobjeđivala i buduće F1 zvijezde. Uz takvo naslijeđe, put je bio jasan.

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

- Bio sam okružen bolidima od mlađih dana, ali nikada me roditelji nisu tjerali da vozim. To je bila isključivo moja odluka - prisjetio se Max. Ta odluka donesena je rano. S nepunih pet godina sjeo je u karting, a već sa sedam pobijedio je u prvoj službenoj utrci protiv starijih suparnika.

Uslijedilo je desetljeće dominacije u kojem su otac i sin u kombiju prelazili i do 100.000 kilometara godišnje, putujući od staze do staze. Do 2013. godine Max je osvojio više od dvadeset naslova u raznim karting prvenstvima, uključujući i prestižno Svjetsko KZ prvenstvo, postavši najmlađi pobjednik u povijesti.

Meteorski uspon do Formule 1

Poput nadarenog učenika koji preskače razrede, Max je preskakao i automobilističke klase. Nakon samo jedne sezone u FIA Europskoj Formuli 3 2014. godine, gdje je s deset pobjeda završio treći, privukao je pažnju F1 skauta. Iako je i Mercedes bio zainteresiran, Red Bull je bio konkretniji i brži, ponudivši mu program koji je vodio izravno na startnu rešetku.

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Tako je na Velikoj nagradi Australije 2015. Max Verstappen, u bolidu sestrinske momčadi Toro Rosso, postao najmlađi vozač u povijesti Formule 1 sa samo 17 godina i 166 dana. U to vrijeme nije imao ni vozačku dozvolu. Kritike o njegovoj mladosti brzo su utihnule kada je već na drugoj utrci sezone u Maleziji osvojio sedmo mjesto i postao najmlađi osvajač bodova u povijesti.

Prva pobjeda i rađanje legende

Njegov talent bio je neosporan, a prilika za dokazivanje na najvećoj sceni stigla je brže od očekivanog. Nakon samo četiri utrke u sezoni 2016., promoviran je u glavnu momčad Red Bull Racinga. U svom debitantskom nastupu za novu momčad, na Velikoj nagradi Španjolske, iskoristio je sudar Mercedesovih vozača i u maestralnoj vožnji stigao do svoje prve pobjede. S 18 godina i 228 dana postao je najmlađi pobjednik F1 utrke, rekord koji će teško biti srušen.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Naredne godine obilježio je njegov beskompromisni i agresivni stil vožnje, koji mu je donio nadimak "Mad Max". Iako je često bio na meti kritičara i sudaca zbog riskantnih poteza i sudara, upravo ga je ta neustrašivost učinila miljenikom navijača diljem svijeta. Broj pogrešaka se smanjivao kako je sazrijevao, ali glad za pobjedom nikada nije jenjavala.

Kruna karijere: Četiri naslova prvaka

Nakon što je 2019. i 2020. završio kao treći u poretku, sezona 2021. donijela je epski dvoboj s tada sedmerostrukim prvakom Lewisom Hamiltonom. Rivalstvo je kulminiralo u posljednjoj utrci sezone u Abu Dhabiju. U nevjerojatno dramatičnoj i kontroverznoj završnici, Verstappen je u posljednjem krugu pretekao Hamiltona i osvojio svoj prvi naslov svjetskog prvaka.

- Trebalo nam je čudo da dođemo do ove titule. Cijelu utrku sam nastavio 'gurati' i vjerovati u pobjedu. Čuda se ponekad događaju - izjavio je nakon utrke.

Foto: Jakub Porzycki/REUTERS

To je bio samo početak. S novim tehničkim pravilima za 2022. godinu, Red Bull je stvorio dominantan bolid, a Verstappen je to iskoristio na najbolji mogući način.

Osvojio je drugi, a potom i treći naslov 2023. godine na superioran način, srušivši rekorde za najviše pobjeda u sezoni (19) i najviše uzastopnih pobjeda (10). Svoj četvrti uzastopni naslov osigurao je 2024. godine, čime se pridružio elitnom društvu vozača poput Fangija, Schumachera, Vettela i Hamiltona.

Od karting čuda do dominantnog vladara Formule 1, put Maxa Verstappena priča je o talentu, predanosti i obitelji koja je sve podredila jednom cilju.

- Osvajanje naslova bio je cilj s kojim sam došao u F1, a sve što slijedi nakon toga bit će bonus - rekao je jednom prilikom. Za vozača kojeg je Niki Lauda nazvao "talentom stoljeća", čini se da je bonus tek počeo stizati.