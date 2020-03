'Od svoje 16. nisam smio igrati samo 'ok', nego uvijek izvrsno'

Sa samo 16 godina debitirao je za prvu momčad dinama, igrao Ligu prvaka, čak upisao i nastup za reprezentaciju. Bržebolje ga je kupila Barcelona, neki su ga uspoređivali i s Messijem. No, ubrzo je nestao iz fokusa.

- Moje najbolje godine su još preda mnom - rekao je Alen Halilović za Fox Sports.

Najavljivan kao veliki talent, hrvatski nogometaš Alen Halilović (23) nije oduševio odlaskom u Bundesligu s 19 godina. U HSV-u je 2016. odigrao tek šest utakmica skupivši 137 minuta. Nakon toga je otišao u Las Palmas, Milan pa belgijski Standard Liege. Trenutno je na posudbi iz Milana u SC Heerenveen. U nizozemskom klubu se Hrvat nada napokon etablirati u profesionalnom nogometu na nivou na kojemu su ga mnogi vidjeli još dok je bio u domovini.

- Otkako mi je 16 godina, nisam smio igrati samo 'ok'. Uvijek su mi govorili da igram loše lada sam igrao ok. A kad sam igrao dobro, odmah su govorili da sam 'izvrstan'. Nikada nije postojalo nešto između, bilo je ili loše ili izvrsno.

Kritičara je bilo puno, ali je nakon nekog vremena naučio kako se nositi s njima.

- Prije mi je to smetalo. Nije mi bilo lako čuti toliko loših kritika, ali sada kada sam ipak i stariji i iskusniji više me ne zanimaju. Ne zanima me niti što drugi misle o nama, niti što se priča - rekao je Halilović.

U Nizozemskoj je Halilović napokon postao standardan igrač, ali i ondje je sada zaustavljena sezona zbog korona virusa. Što će biti nakon što se ona nastavi ostaje otvoreno. S Milanom mu je ugovor potpisan do 2021.