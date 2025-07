Od Trumpova ambasadora do škotskog stupa obrane. Tko je novi dinamovac Scott McKenna?

Škotski reprezentativni branič Scott McKenna (28) stigao je u utorak u Zagreb kako bi finalizirao transfer u Dinamo. Stoper dolazi kao slobodan igrač i predstavlja jedno od najzvučnijih pojačanja "modrih", koji jasno pokazuju ambiciju povratka na tron hrvatskog nogometa.

Put od Aberdeena do La Lige

McKenna je karijeru započeo u omladinskoj školi Aberdeena, kluba u kojem se profilirao kao jedan od najperspektivnijih braniča u Škotskoj i s kojim je ispao od Rijeke u kvalifikacijama Europske lige 2019. Nakon kaljenja na posudbama u niželigašima Ayr Unitedu i Alloa Athleticu, postao je nezamjenjiv član prve postave. Njegove igre privukle su pažnju engleskih klubova, a Aberdeen je odbijao višemilijunske ponude Celtica i Aston Ville prije nego što je 2020. prihvatio klupski rekordni transfer u Nottingham Forest za početnih tri i pol milijuna eura.

U Forestu je doživio vrhunac klupske karijere. U sezoni 2021/22. bio je ključni igrač i proglašen je igračem sezone kad je klub nakon 23 godine izborio povratak u Premier ligu. Ipak, u najjačoj ligi svijeta pratile su ga ozljede, a zatim i nesuglasice s klubom. Krajem 2023., sa suigračem Joeom Worrallom, navodno je bio "protjeran" s treninga prve momčadi zbog zastoja u pregovorima oko novog ugovora.

Statistika Scotta McKenne

Spas je pronašao u posudbi u Kopenhagenu, gdje je igrao u Ligi prvaka, između ostalog i protiv Manchester Cityja. Prošlog ljeta kao slobodan igrač potpisuje za španjolski Las Palmas, no nakon ispadanja kluba iz La Lige aktivirao je klauzulu u ugovoru koja mu je omogućila odlazak, što je Dinamo iskoristio i doveo ga bez odštete. Suigrač mu je na kanarima bio i bivši dinamovac Dinko Horkaš (26).

Horkaš: Zanimao ga je Zagreb, pogurao sam

- Apsolutno pojačanje. Sa Scottom sam se nekako zbližio. Odličan momak, karakterno izuzetan. Taman je dobio dijete pa je to još jedan detalj koji nas je spojio. On je skok igrač jak u igri s glavom, čvrst u duelu... Ima finu lijevu nogu, a razliku čini to što je tehnički potkovan. Ne ustručava se iznijeti loptu, a što mi se čini da je plus kod trenera Kovačevića koji voli igrati po zemlji - rekao je Horkaš za Germanijak i dodao:

- Zvao me kada se pojavila opcija s Dinamom. Dinamo je moj klub i rekao sam mu sve najbolje. Zanimao ga je Zagreb kao grad zbog obiteljskih prilika i jasno da je bio zadovoljan kada sam mu pojasnio sve uvjete za život koje nudi grad pod Sljemenom, pogotovo u kontekstu malog djeteta s kojim dolazi. Imao je nekoliko ozbiljnih opcija. Igrao je u Engleskoj i Španjolskoj te je jasno da je kao slobodan igrač mogao birati. Drago mi je što je izabrao Dinamo, pogurao sam koliko sam mogao.

McKenna je za škotsku reprezentaciju debitirao 2018. i do danas je skupio 42 nastupa uz jedan gol. Već u svom četvrtom nastupu, u prijateljskoj utakmici protiv Meksika, ponio je kapetansku vrpcu, što svjedoči o njegovim liderskim kvalitetama. Bio je neizostavan član momčadi na Europskom prvenstvu 2024., gdje je nastupio u sve tri utakmice grupne faze. Igrao je Škotski izbornik Steve Clarke javno ga je pohvalio zbog odluke o odlasku na posudbu u Kopenhagen, istaknuvši njegovu želju za redovitom minutažom kako bi ostao u formi za nacionalni tim. Igrao je i na Euru 2021. u porazu od Hrvatske u Glasgowu (3-1) gdje je imao duele s Ivanom Perišićem, kao i poluvrijeme u pobjedi nad "vatrenima" u Ligi nacija prošlog studenog (1-0) na istom stadionu.

Izvan terena

Buru u škotskoj javnosti podigao je kada je u ožujku 2019. postao ambasador golf kluba u Aberdeenshireu u vlasništvu Donalda Trumpa. Odluka da se poveže s američkim predsjednikom u njegovu prvu mandatu izazvala je mnoge kritike u Škotskoj, no McKenna se nije pokolebao.

"Privilegiran sam što sam imenovan klupskim ambasadorom kluba Trump Škotska. Kao strastveni igrač golfa i zagovornik ovog posjeda, radujem se suradnji s Trump grupacijom kako bih promovirao ovaj posjed kao vrhunsku destinaciju za odmor", napisao je McKenna na društvenim mrežama.

Tijekom pandemije korona virusa u kolovozu 2020. bio je i jedan od osam igrača Aberdeena koji su kažnjeni zbog kršenja protokola jer su izašli u bar pa su se ispričali zajedničkom izjavom. Tijekom igranja u Engleskoj zaradio je reputaciju beskompromisnog braniča koji je ponekad na rubu crvenog kartona.

Privatno, McKenna je odrastao kao navijač Celtica, unatoč tome što je postao ikona njihovog rivala Aberdeena. Njegov otac Ian također je bio poluprofesionalni nogometaš, pa se može reći da mu je nogomet u krvi.

Dolaskom u Dinamo, McKenna donosi ne samo iskustvo igranja u Premier ligi, La Ligi i Ligi prvaka, već i čvrstinu i karakter koji su "modrima" možda nedostajali. Njegov dolazak, uz Diona Drenu Belju, jasan je znak da Dinamo puca na visoko, kako u domaćem prvenstvu, tako i u Europi.

