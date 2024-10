Od Zajeca do Zajeca: Dinamov predsjednik posebnom objavom proslavio pobjedu u Salzburgu

Dinamo je 26 godina čekao na prvu pobjedu u grupnoj ili ligaškoj fazi Lige prvaka na gostovanju. Danas je i taj crni niz došao kraju, kada su "modri" s 2-0 pobijedili RB Salzburg na gostovanju u Austriji. Taj uspjeh omogućili su im golovi Kulenovića i Petkovića.

Posljednja pobjeda prije toga bila je ona protiv četverostrukog prvaka Europe, Ajaxa, 1-0, koja je stigla još 25. studenog 1998. Koliko je to davno, pokazuje i činjenica da se Dinamo tada još zvao Croatia, a gol za pobjedu zabio je Josip Šimić, brat Darija Šimića.

- Prati me taj gol cijeli život iako je već toliko prošlo otad - rekao je prije nekoliko godina Josip Šimić i dodao:

- I danas me ljudi na poslovnim sastancima pitaju za taj gol, taj lob Van der Saru. Ispada da nikad više nisam ni puknuo na gol nakon te utakmice, a zabio sam i dva gola MTK-u za ulazak u Ligu prvaka, koji su bili puno važniji od toga gola u Areni. No svi me pitaju samo za Ajax.

U sastavu zagrebačkog kluba tada su igrali proslavljeni reprezentativci poput Dražena Ladića, Gorana Jurića, Tomislava Rukavine, Marija Cvitanovića, Silvija Marića i Igora Bišćana. S druge strane, ni Ajax nije bio bez velikih imena, jer su "kopljanike" predvodili osim već spomenutog Edwin van der Sar kojemu je Šimić prodao lob, Danny Blind i braća de Boer, Frank i Ronald. Još jedna zanimljivost je ta da je tadašnji trener Dinama bio Velimir Zajec, koji danas obnaša dužnost predsjednika kluba.

Upravo sada, 26 godina kasnije, Zajec je podsjetio na to slavlje objavom na Instagramu sa strijelcem Šimićem, koji je pratio utakmicu u Salzburgu. Na fotografiji se jasno vidi kako obojica nisu mogli sakriti ponos večerašnjom predstavom i prekidom crnog niza.