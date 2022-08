Od zatvora je došao do prvaka svijeta, a sad živi s mamom i ide po 'oduzete' teškaške titule

Na nogometu je prebio suparničkog igrača, uhvaćen je s marihuanom, a 14 mjeseci je nosio zatvoreničku narukvicu. I, da, bio je dva tjedna u zatvoru. Njegovo ime je Anthony Joshua (32, 24-2) i umjesto u zatvoru, sad će boksati u Džedi protiv teškaškog prvaka Oleksandra Usyka (35, 19-0) od kojeg je izgubio titule u rujnu prošle godine.

- Kad sam dospio u zatvor, shvatio sam da su unutra samo idioti. Bio sam dva tjedna, a mogao sam isto tako dobiti i 10 godina. Mogao sam još biti unutra. Bio mi je to poziv na buđenje. Nakon izlaska iz zatvora vratio sam se majci u stan i upisao zidarski tečaj - ispričao je Joshua.

Sa 16 godina igrao je nogomet i 100 metara je trčao ispod 11 sekundi. Tijekom jedne utakmice, prebio je protivničkog igrača.

- Primio sam ga za vrat i bacio preko leđa. Nisam bio svjestan svoje snage, a i on je nezgodno pao. Srećom, dobio sam samo sudski ukor.

Sa 17 se odselio od majke, živio u hostelu te s prijateljima sudjelovao u uličnim tučnjavama. A onda ga je rođak odveo u lokalni boksački klub i tu je sve počelo.

Izabran je u reprezentaciju, ali 2011., godinu dana prije OI-ja u Londonu, policija ga je zaustavila zbog prebrze vožnje, a u torbici mu je pronađena marihuana i još ktome bio je u trenirci reprezentacije Velike Britanije. I opet je izbjegao zatvor i dobio 100 sati dobrotvornog rada, no boksački savez ga je suspendirao.

- Drago mi je zbog toga jer me to probudilo. Ne toliko optužba koliko mi je bilo žao prijatelja, majke, ali i boksa.

No u savezu su očito shvatili kakav se talent krije u ovom boksaču te su ga naknadno pozvali na Europsko prvenstvo. I tako je Joshua praktički bez treninga otišao na EP i - ušao u četvrtfinale. Nakon toga išao je i na Svjetsko prvenstvo u Azerbajdžan, a njegova majka, koja nikad nije bila niti na jednom meču do tada, gledala je doma uz TV...

- Bila sam jako nervozna, cijelo vrijeme sam brisala čelo s ručnikom. Htjela sam gledati meč, ali nisam htjela gledati kako ga netko udara. Nisam znala što da radim - kaže gospođa Yeta.

Godinu dana kasnije Anthony je u Londonu postao olimpijski pobjednik. Majka Yeta tad je prvi put meč gledala uživo.

- Ponosna sam na njega. Odbio je 50.000 funti da odmah krene u profesionalce.

Iako je kupio kuću od pola milijuna eura, u kojoj živi majka njegova djeteta Josepha (6), Joshua još živi s majkom u gradskom stanu koji joj je poklonio čim je počeo ozbiljnije zarađivati.

- Izbjegavanje zatvora za Anthonyja je bila prekretnica u životu. On je zločesti dečko koji se trudi biti dobar. Boks mu je spasio život. Uz boks se naučio disciplini i kako koristiti to svoje veliko tijelo - rekao je Joshuin promotor Eddie Hearn.

Iako je bio svjetski prvak, njegova majka najčešće priča upravo o olimpijskom zlatu.

- Zlato na Olimpijskim igrama je nevjerojatan uspjeh. Uvijek je imao tu vrlinu da se može u potpunosti posvetiti čemu god želi. Jako sam ponosna na njega, jako - zaključila je Anthonyjeva majka.

A nakon što je pobijedio Vladimira Klička (46, 64-5), engleski su ga mediji odmah počeli uzdizati kao budućeg najboljeg boksača u povijesti jer je u tom trenutku bio neporažen. A kad je nakon toga pobijedio još Carlosa Takama (41, 39-6-1) tehničkim nokautom u desetoj rundi, Josepha Parkera (30, 30-2) jednoglasnom sudačkom odlukom i Alexandera Povetkina (42, 36-3-1) tehničkim nokautom u sedmoj rundi, dodatno su poletjeli.

Naravno, bilo je tu i onih koji su ga prozivali da je počeo 'namještati' protivnike koji mu odgovaraju, a kad je na red došao i Andy Ruiz Jr. (32, 34-2), počela su i podsmjehivanja. No, kad je omaleni i deblji Meksikanac tad slavio u Madison Square Gardenu, više im nije bilo do šale. Ni do najboljeg ikad. Tad su krivi Britancu bili svi, često se spominjao i sudac, tako dugo dok si sam nije priznao da je ipak podcijenio protivnika. To nije napravio u drugom meču, jer smo gledali 12 rundi školovanja Meksikanca koji je mislima bio svugdje, samo ne u ringu.

Ništa nije bliže bio ni Bugarin Kubrat Pulev (41, 29-3) kojeg je Joshua nokautirao u devetoj rundi. Ali tad se za njega postavila, barem u tom trenutku, tehnički nepremostiva prepreka. Riječ je o današnjem protivniku Oleksandru Usiku (35, 19-0) koji ga je pobijedio jednoglasnom sudačkom odlukom i pokazao se kao pravi 'kriptonit' za Joshuu. Na prepunom Tottenhamovom stadionu u Londonu odradio je Ukrajinac odličan meč i nastavio neporaženi niz. Iako se spekuliralo da bi Joshua zbog bolje zarade mogao tražiti meč protiv Tysona Furyja (34, 32-0-1), ali na kraju se ipak odlučio za Usyka jer je imao klauzulu za ekspresni revanš.

A večeras nas očekuje novi meč i potvrda je li Usyk ipak bolji, ili je prvi meč bio samo Joshuina slaba večer.

