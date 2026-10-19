Odavno Hajduk nije bio u ovako dobroj formi. Sad i apetiti rastu

Poslovično opušteni i ne pretjerano rječiti trener Hajduka Gonzalo Garcia podijelio je nakon pobjede nad Varaždinom (1-0) na konferenciji za medije jednu zanimljivu misao. Zbijena u jednu rečenicu glasila bi otprilike: "Što više jedeš apetit ti više raste, a mi smo i dalje gladni" Njegova momčad upisala je devetu pobjedu u deset zadnjih utakmica što je rezultat vrijedan svake pohvale, ali kad se uzme u obzir da su u tom nizu na pleća položeni suparnici kao što su Ajax, Raków, Dinamo, Varaždin, Osijek... onda Šego i društvo zaslužuju i puno više od pohvale.