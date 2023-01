Odbila je klečati za Black Lives Matter, izbacili je iz momčadi. Sad joj moraju platiti 100.000 $

Kirsten Hening bivša je nogometašica američke sveučilišne momčadi Virginije Tech koja je prije dvije godine bila u centru pozornosti nakon što je odbila klečati u znak podrške Black Lives Matter, pokretu koji se bori protiv policijske brutalnosti i nasilja nad crncima. Izbacili su je iz prve postave pa je nakon toga napustila momčad.

Hening je prije dvije godine podnijela tužbu protiv trenera Charlesa Adaira, no odustala je od nje i nagodila se s njim.

Kako je tvrdila, trener ju je stavio na klupu nakon što je odbila klečati. Bio je frustriran njezinim političkim stavovima, koji su se razlikovali od njegovih i njezinih suigračica. Sve je eruptiralo nakon što je odbila kleknuti uoči početka jedne utakmice.

U svojoj tužbi je napisala kako podržava socijalnu pravdu i vjeruje da su životi tamnoputih osoba važni, ali da ne podržava BLM pokret. Kako je tvrdila, nakon što je odbila kleknuti, trener ju je napao na poluvremenu pa izvadio iz igre. Dvije utakmice odsjedila je na klupi pa napustila momčad, zbog, kako je tako rekla, 'kampanje zlostavljanja svog trenera'.

Foto: virginia tech/twitter

Adair se pravdao da je Hening stavio na klupu jer je loše igrala. Ona je na to burno reagirala i na svoju ruku napustila momčad, tvrdio je on. Sada je na društvenim mrežama objavio kako je istina prevladala, što god to značilo. Nije spomenuo nagodbu niti 100 tisuća dolara odštete, koliko će isplatiti Hening.

- Žalosno je, ali ovo je iskušenje bilo zbog razočaranja i neslaganja oko minutaže. Danas nam je jasno da je ovom slučaju nedostajao bilo kakav ugled i da je bez dokaza istina prevladala - napisao je.

