Odbio biti pomoćnik u Hajduku pa režirao razbijanje Dinama

U Lokomotivu je Goran Tomić (40) stigao krajem prosinca prošle godine. Sjeo je na klupu poslije odlaska Marija Tokića koji je Lokose vodio u jesenjem dijelu prvenstva.

Svoju prvu utakmicu kao trener Lokomotive protiv Dinama obilježio je pobjedom . To nitko nije očekivao, a on je uoči utakmice odlučio - šutjeti.

- Ovo je prvi put otkako sam trener da nisam hio dati nijednu izjavu prije utakmice, baš zbog tog stalnog podcjenjivanja Lokomotive. Drago mi je što smo prekinuli tu tradiciju i uzeli tri važna boda. Ali, i dali si injekciju samopouzdanja prije utakmice s Hajdukom - rekao je Goran Tomić pa dodao:

- Odlično smo se spremili, igrali malo drugačiji nogomet nego protiv Rijeke na Rujevici. Čak bih rekao da smo protiv Rijeke igrali bolje, ali smo izgubili. Sada smo bili čvrsti i kompaktni, a imali smo dosta prostora gdje smo preko brzih krila Dinamu uspjeli nanijeti štete i pobijediti.

Faktor iznenađenja Cvitanoviću

Otkrio je i taktiku kako je sredio 'modre'. Bio je to faktor iznenađenja u Lirimu Kastratiju (19), mladom i brzom napadaču koji je izborio penal i dao dva gola. Tako je presudio svom kolegi Mariju Cvitanoviću, uostalom.

- Haha, taj momak ima nevjerojatnu brzinu, rekao bih kao nitko u HNL-u. Malo smo analizirali Dinamove utakmice, pa vidjeli kako on na širokom prostoru može tu napraviti puno nereda. Tako je i ispalo, Kastrati je odigrao fantastičnu utakmicu, bio naše skriveno oružje za Dinamo - zaključio je trener Lokomotive.

Tomić, rođeni Šibenčanin koji je trenersku karijeru započeo u Šibeniku kojeg je vodio u sezoni 2011/2012 u 24 utakmice, odlučio je nakon toga sreću okušati u - Kini!

Tamo je svoj vrhunac ostvario radeći kao pomoćnik slavnom švedskom treneru Svenu-Goranu Erikssonu u Shenzhenu FC.

U Kini je visoko cijenen

Djelovao je kao njegova 'desna ruka' budući da je bivši engleski izbornik bio više vezan uz ulogu sportskog direktora.

O Tomiću se razmišljalo i na Poljudu nakon što je u studenom prošle godine otkaz dobio Španjolac Joan Carrillo. Iznjedrila se ideja po kojoj je Goran Tomić trebao biti pomoćnik povratniku Edoardu Reji, ali današnji trener Lokosa to je glatko odbio.

- Moji planovi vezani su isključivo uz mjesto prvog trenera, nakratko sam bio pomoćnik Svenu Goranu Erikssonu, no to je bilo isključivo zbog toga što se radilo o njemu. Želim biti prvi trener, samostalno odlučivati i voditi momčad, posao pomoćnika me ne zanima - rekao nam je tada.

Poslije odlaska Erikssona iz Shenzena, Tomić je krenuo njegovim stopama i napustio klub. Odbio je svaki oblik posla po kojem bi bio pomoćnik rekavši kako ga zanima isključivo posao prvog trenera.

- Imao sam dovoljno vremena, s obzirom da sam se vratio iz Kine, da popratim kompletnu situaciju, upoznat sam sa cijelim kadrom i situacijom u klubu. Jako se veselim novom izazovu. Pred nama je jako zanimljiva polusezona s polufinalom Kupa. Jedva čekam da započnu zimske pripreme i krenemo s radom - izjavio je po preuzimanju kluba.

Vodeći klubove Bejing Baxy, Tianjin Songjiang i Zheijang Yiteng skrenuo je pozornost na sebe razvijanjem napadačke igre čime je stekao značajno iskustvo poslije čega se vratio u Hrvatsku.

U ulozi trenera Istre 1961 proveo je pola godine nakon čega se vratio u Kinu.