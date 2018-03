Cvitanović je dao otkaz poslije potopa: Moram sačuvati obraz!

Ovo mu je bila 'kvalifikacijska' utakmica nakon potopa na Rujevici u srijedu 4-1. Međutim, Mario Cvitanović dobio je novi 'šamar' na klupi Dinama i to od Lokomotive 4-1.

Poslije prvog poraza 'modrih' od njihove filijale u povijesti on je odlučio sam otići.

Potvrdio je na press konferenciji poslije potopa protiv Lokomotive. Dinamo bi u nedjelju ili najkasnije u ponedjeljak trebao objaviti tko preuzima momčad nakon dva uzastopna poraza.

- U prvom redu čestitam Lokomotivi na pobjedi, na dobroj partiji i rekao bih da je ovo, ne u mojoj trenerskoj ili igračkoj karijeri, nego u mom životu za mene najmučniji dan. Ova ekipa vrijedi, pokazala je u prvom dijelu prvenstva koliko može. Napravili smo prednost, znamo i možemo. Definitivno porazi od Hajduka i Rijeke, bez obzira na okolnosti, su ostavili trag. Danas je bila kulminacija te emocionalne istrošenosti i praznine u igračima - rekao je Mario Cvitanović za početak pa nastavio:

- Hoće noge, ali srce i glava ne mogu. Sve što se događa i oko igrača i kluba je utjecalo na rezultate, i njih same. Kao trener od prvog dana kada sam došao ovdje, pa do danas uvijek sam govorio da želim više. I to smo radili, inzistirali, tražili i željeli više. Razloga za ovakvu igru, ovakvo stanje možemo naći milijun. O tome nema potrebe pričati.

Smatra da su interesi kluba daleko ispred onih njegovih, osobnih.

- Kao trener sam dao sve što sam imao, bio sam apsolutno u svakom trenutku podređen klubu, rezultatu i igračima. Kao i našem cilju; prvenstvu i Kupu. Još smo u prednosti, imamo prednost, ali situacija kakva je i kako se odigrala ova utakmica, ali moja odgovornost nalaže mi da slijedim prvu rečenicu koju sam rekao kada sam došao ovdje. Čast i obraz je na prvom mjestu, ja svoju čast i obraz neću dati za ništa, moja moralna obveza i odluka je definitivna . Ja moram odstupiti. Želim da se svi skupa vratimo na pobjednički put i budemo prvaci. Ja kao trener moram to napraviti, to je jedina ispravna odluka u ovom trenutku. Ništa ne može spriječiti cilj da Dinamo bude prvak, ja neću stati na tom putu.

Pronašao je i razloge teškog poraza.

- Možemo analizirati moj rad, ja ću ga sigurno analizirati, tražiti razloge što je bilo dobro, što je bilo loše. Razgovarao sam s igračima, ogroman utjecaj imaju i okolnosti oko njih, negativni utjecaji da su emotivno prazni . Kao trener mogu biti ponosan, dao sam sve što sam imao. Je li dovoljno? Izgleda da nije, pucajte po meni, ako sam ja jedini krivac. Sada moram preuzeti odgovornost, to je za boljitak Dinama . Neka igrači ponovo izađu na put na kojem su bili, ova ekipa je lani bila druga, sada smo još u prednosti. Kao trener više nemam ništa za reći, vrijeme će učiniti svoje. Bit ću prvi koji će čestitati kada Dinamo osvoji prvenstvo. Ne ako, nego kada osvoji prvenstvo. Dajte podršku igračima, dignite ih za ono što slijedi. Ja resurse za to nemam i zato odlazim.

Dinamo dobiva novog trenera najkasnije u ponedjeljak

U maksimirskim kuloarima vrte se dva imena. Ono bivšeg trener Dinama Nikole Jurčevića i Igora Jovičevića, sadašnjeg trenera Dinama II, s kojim je vodeća momčad druge lige.

Jovičevićem su u Maksimiru vrlo zadovoljni, druga momčad igra vrlo dobro i neki smatraju kako bi on trebao dobiti priliku. Naravno, i Nikola Jurčević ima jake adute. Posljednjih je desetak godina surađivao sa Slavenom Bilićem u reprezentaciji, Lokomotivu, Bešiktašu, West Hamu. Ima veliko iskustvo, a već je radio u Dinamu, s kojim je osvojio dva trofeja, Kup i Superkup.

Bio je Jura trener u sezoni 2003/2004. i na početku iduće sezone.

Dobio je otkaz nakon remija s Varteksom u Varaždinu na Veliku Gospu 2004. godine. Ostao je bez posla u “modrom” nakon tri uzastopna remija u HNL-u. Ukupno je na klupi Zagrepčana vodio 55 utakmica, sad bi se mogao vratiti nakon 14 godina.

- Ne mogu ništa ozbiljnije komentirati, pa Dinamo ima trenera, tako da ne razmišljam o tome - kratko nam je odgovorio Jurčević na pitanje bi li prihvatio poziv iz Maksimira.

Činjenica je da Dinamo u proljetnom dijelu prvenstva izgleda puno lošije od očekivanja. Izgubio je dva od tri derbija, a ni u pobjedi u Osijeku na početku utakmice nije izgledalo dobro. Jedva je u Maksimiru srušio i Slaven Belupo, a nakon 1-4 na Rujevici upalio se alarm za uzbunu.