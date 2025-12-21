Već 10 dana nakon prve operacije bila sam u dvorani, a malo žalim što se nikad nisam okušala u inozemstvu, kaže Dora Matas, kapetanica odbojkašica Ribole, osvajačica Kupa u 2025. godini
DORA RUŠI SVE PREPREKE PLUS+
'Odbojka me izvukla nakon karcinoma, a uz pravo i KIF studiram još i kriminalistiku...'
Čitanje članka: 3 min
Da Hrvatski odbojkaški savez dijeli nagradu za najdugovječniju igračicu u jednom klubu, ista bi sigurno otišla u Kaštel Stari, odnosno u svlačionicu Ribole. U tom su se klubu, jednom od dva kaštelanska, u zadnja dva desetljeća mijenjali treneri i treneri, ljudi iz uprave, ali jedna je konstanta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku