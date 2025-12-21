Obavijesti

Sport

Komentari 1
DORA RUŠI SVE PREPREKE PLUS+

'Odbojka me izvukla nakon karcinoma, a uz pravo i KIF studiram još i kriminalistiku...'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
'Odbojka me izvukla nakon karcinoma, a uz pravo i KIF studiram još i kriminalistiku...'
Foto: CEV/Instagram

Već 10 dana nakon prve operacije bila sam u dvorani, a malo žalim što se nikad nisam okušala u inozemstvu, kaže Dora Matas, kapetanica odbojkašica Ribole, osvajačica Kupa u 2025. godini

Da Hrvatski odbojkaški savez dijeli nagradu za najdugovječniju igračicu u jednom klubu, ista bi sigurno otišla u Kaštel Stari, odnosno u svlačionicu Ribole. U tom su se klubu, jednom od dva kaštelanska, u zadnja dva desetljeća mijenjali treneri i treneri, ljudi iz uprave, ali jedna je konstanta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025