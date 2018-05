Odbojkaši Mladosti dobili novog trenera, vraća se Rade Malević

Najtrofejniji hrvatski odbojkaški klub, HAOK Mladost, aktualni nacionalni prvak i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, žestoko je krenuo u pripreme za novu sezonu i to s jednim novitetom. Od 1. svibnja muška seniorska ekipa ima novog trenera - Radovana Malevića.

- On je dijete Mladosti. Već je radio ovdje. Od njega očekujemo prije svega napredak mladih igrača, ali i svih ostalih da naprave jedan iskorak kako radi sebe tako i radi kluba i isto tako da nastavimo ovim putem kojim smo do sada koračali. Želio bih se zahvaliti i bivšem treneru Ljubomiru Travici za sve što je napravio u protekloj sezoni i dijelu sezone od godinu prije i zaželjeti mu puno uspjeha na klupi reprezentacije Makedonije koju je preuzeo - rekao je sportski direktor HAOK Mladost, Darko Antunović.

Novi-stari trener nije krio zadovoljstvo povratkom, kako kaže "svom domu"

- Vratio sam se u voljeni klub nakon sedam godina. Zatekao sam materijal koji me jako razveselio nakon prvog odrađenog treninga. Mislim da će u narednom periodu ovaj tim pokazati i europsku kvalitetu, a na meni je da vratim onaj duh i borbenost koju je Mladost kao klub imala i koju uvijek treba imati. Naročito ćemo raditi na planu razvoja najmlađeg dijela ekipe, a učinit ćemo sve da pojačamo tim, jer imamo i ozbiljnu namjeru za Ligu prvaka ove godine tako da se i tom dijelu jako veselim. Malo je reći da sam oduševljen stanjem koje sam zatekao i činjenicom kako ljudi vode klub danas. Veliko i ugodno iznenađenje me dočekalo i s velikim zadovoljstvom ću odraditi ono što smo se dogovorili, a to su dvije godine. Za dalje ćemo vidjeti - poručio je trener Malević.

Ponovnoj suradnji sa svojim bivšim izbornikom u hrvatskoj reprezentaciji veseli se i najiskusniji mladostaš, kapetan hrvatskih prvaka, Inoslav Krnić. Podijelio je svoja razmišljanja nakon prvog odrađenog treninga.

- Trenera Malevića poznajem iz bivših dana s reprezentacijom, imamo lijepe uspomene, lijepu suradnju u prošlosti tako da se nadam da će tako biti i u budućnosti. Gledamo pozitivno naprijed, imamo sada jedan vremenski period u kojem možemo dosta raditi na nekim osnovama odbojkaške igre i vjerujem da ćemo se s vremenom upoznati i krenuti naprijed u ostvarivanje novih ciljeva koje je klub zacrtao - komentirao je Krnić.



Tema: Sport fanatik