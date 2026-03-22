SAVLADALI MURSU

Odbojkaši Mladosti osvojili Kup

Piše HINA,
Foto: Sasa Miljevic

Odbojkaši zagrebačke Mladosti osvojili su Kup 'Vinko Dobrić' nakon pobjede nad braniteljem naslova Mursom. Za Mladost je ovo 24. trofej u Kupu

 Odbojkaši zagrebačke Mladosti pobjednici su Kupa "Vinko Dobrić", oni su u finalu u Puli uvjerljivo svladali branitelja naslova, osječku Mursu sa 3-0 (25-17, 25-16, 25-16). Spyridon Chandrinos je sa 17 poena predvodio Mladost, dok je Leo Andrić sa sedam poena bio najefikasniji kod indisponiranih Osječana.

Za Mladost je ovo 24. trofej u Kupu, dok je Mursa ostala na četiri.

Pula: Finale Kupa Hrvatske, HAOK Mladost - MOK Mursa
Foto: Sasa Miljevic

Ranije u subotu su naslov pobjednica Kupa "Snježana Ušić" osvojile odbojkašice Mladosti, one su u finalu također u Puli svladale braniteljice naslova Ribolu iz Kaštela sa 3-2 (20-25, 25-17, 21-25, 25-16, 15-7). Pamela Owino je sa 24 poena predvodila Mladost, dok je Nina Strize sa 15 poena bila najučinkovitija u redovima Ribole. Za igračice Mladosti ovo je 14. naslov pobjednica Hrvatskog kupa, dok je klub iz Kaštel Starog ostao na dva naslova.

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača
VIDEO: 'PETARDA' NA MAKSIMIRU

Lokomotiva - Dinamo 0-5: Novi hat-trick Belje za +10 bodova od Hajduka, 'lokosi' s 10 igrača

LOKOMOTIVA - DINAMO 0-5 Nogometaši Dinama ostvarili su pobjedu u 27. kolu HNL-a, a opet se istaknuo Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick. Osim Belje, dva gola je zabio Stojković. Bennaceru je poništen gol
Vukovar - Hajduk 0-6: Splićani 'razmontirali' zadnju momčad lige. Livaja zabio panenku
POGLEDAJTE GOLOVE

Vukovar - Hajduk 0-6: Splićani 'razmontirali' zadnju momčad lige. Livaja zabio panenku

VUKOVAR - HAJDUK 0-6 Splićani su uvjerljivo slavili protiv fenjeraša u Osijeku. Zadnji puta su šest golova u HNL-u zabili prije šest godina, 22. veljače 2020., kada su slavili protiv Gorice na Poljudu

