Odbojkaši Mladosti osvojili Kup

Odbojkaši zagrebačke Mladosti pobjednici su Kupa "Vinko Dobrić", oni su u finalu u Puli uvjerljivo svladali branitelja naslova, osječku Mursu sa 3-0 (25-17, 25-16, 25-16). Spyridon Chandrinos je sa 17 poena predvodio Mladost, dok je Leo Andrić sa sedam poena bio najefikasniji kod indisponiranih Osječana.

Za Mladost je ovo 24. trofej u Kupu, dok je Mursa ostala na četiri.

Ranije u subotu su naslov pobjednica Kupa "Snježana Ušić" osvojile odbojkašice Mladosti, one su u finalu također u Puli svladale braniteljice naslova Ribolu iz Kaštela sa 3-2 (20-25, 25-17, 21-25, 25-16, 15-7). Pamela Owino je sa 24 poena predvodila Mladost, dok je Nina Strize sa 15 poena bila najučinkovitija u redovima Ribole. Za igračice Mladosti ovo je 14. naslov pobjednica Hrvatskog kupa, dok je klub iz Kaštel Starog ostao na dva naslova.