CHALLENGE CUP

Odbojkaši Mladosti u Zagrebu izgubili od Crvene zvezde...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Mladosti i Crvene Zvezde u šesnaestini finala CEV Challenge kupa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Presudila je Zvezdina serija od 7-0 u posljednjem setu. Uzvrat će se igrati 6. siječnja u Beogradu

Odbojkaši zagrebačke Mladosti u prvoj su utakmici 16-ine finala "Challenge Cupa" izgubili na svom terenu u Domu odbojke od beogradske Crvene zvezde sa 2-3 (25-15, 19-25, 21-25, 25-19, 11-15).

Spiridon Chandrisnos je sa 21 poenom bio najefikasniji u redovima Mladosti, dok je Milan Krstić upisao 24 poena za Crvenu zvezdu.

Susret Mladosti i Crvene Zvezde u šesnaestini finala CEV Challenge kupa
Susret Mladosti i Crvene Zvezde u šesnaestini finala CEV Challenge kupa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Mladost je dominantno odigrala prvi set, odvojila se na veliku razliku sredinom te dionice i riješila ga u svoju korist sa 25-15. Nažalost, u drugom setu došlo je do pada u igru, a nakon dobrog ulaska u treći set i vodstva 10-5 taj se pad nastavio i u drugom dijelu trećeg seta pa su gosti iz Beograda stigli do prednosti od 2-1.

Domaći sastav pribrao se u četvrtom setu u kojem je kao i u prvom bio u stalnoj prednosti te je izborio odlučjujući peti set u kojemu se igralo poen za poen do 4-3 za Mladost, a onda je Crvena zvezda ostvarila ključnu seriju od 7-0 kojom je pobjegla na, pokazat će se, nedostižnih 10-5. 

Uzvratni susret igrat će se 6. siječnja.

