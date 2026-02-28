Odermatt i Aicher nastavili s dominacijom i nakon Igara

Nakon što na ZOI nije uspio osvojiti zlato, švicarski skijaš Marco Odermatt vratio se pobjedničkim navikama osvojivši spust Svjetskog kupa u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:15 Izjava Filipa Zubčića | Video: Hrvatski skijaški savez

Na čuvenom Kandaharu u Bavarskim Alpama, Odermatt je prošao stazu od 3300 metara i 920 metara vertikalnog pada za 1 minutu i 47.57 sekundi. Završio je ispred svojih sunarodnjaka Alexisa Monneya (+0.04) i Stefana Rogentina (+0.21). Olimpijski prvak Švicarac Franjo von Allmen, koji je prije dva tjedna u Bormiju osvojio tri zlata, završio je 1.5 sekundi iza pobjednika na 6. mjestu.

Foto: Denis Balibouse

Ova pobjeda za Odermatta dolazi kao utješna nagrada nakon Olimpijskih igara koje su završile s tri medalje, ali bez zlata, te razočaravajućim četvrtim mjestom u spustu. Dominantna sila u alpskom skijanju od 2022., Odermatt se približio petom uzastopnom naslovu Svjetskog kupa, s vodstvom od čak 687 bodova i 900 bodova dostupnih s devet preostalih utrka u sezoni. Također bi trebao osigurati treći uzastopni Kristalni globus u spustu, jer ima prednost od 175 bodova ispred von Allmena s još dvije utrke spusta zakazane u Courchevelu i Kvitfjellu.

U ženskoj konkurenciji Emma Aicher pobijedila je u prvoj od dvije utrke Svjetskog kupa u superveleslalomu u Soldeuu u Andori, smanjivši razliku u ukupnom poretku. Njemačka skijašica završila je ispred Novozelanđanke Alice Robinson (+0,88) i švicarske skijašice Corinne Suter (+0,98), koja je pobijedila u spustu u petak.

Foto: Aleksandra Szmigiel

Za Aicher, to je bila peta pobjeda u Svjetskom kupu, druga u superveleslalomu ove zime. Olimpijska prvakinja superveleslalomu Talijanka Federica Brignone bila je tek 15. s 2.17 sekundi zaostatka. Utrku je obilježio i težak pad Austrijanke Ricarde Haaser.

U poretku superveleslaloma, Talijanka Sofia Goggia koja je u subotu završila šesta, još uvijek ima 20 bodova prednosti ispred Robinson i 96 bodova ispred Aicher. U ukupnom poretku Aicher je sada treća s 299 bodova manje od Mikaele Schiffrin. U nedjelju se u Soldeuu vozi drugi super-G.