Odermatt i Aicher nastavili s dominacijom i nakon Igara

Odermatt i Aicher nastavili s dominacijom i nakon Igara
Foto: Angelika Warmuth

Marco Odermatt je ponovno na postolju. Nakon razočaranja na ZOI, Švicarac je dominirao spustom u Garmisch-Partenkirchenu. Njemica Emma Aicher također briljirala, ali u superveleslalomu i osvojila nove bodove

Nakon što na ZOI nije uspio osvojiti zlato, švicarski skijaš Marco Odermatt vratio se pobjedničkim navikama osvojivši spust Svjetskog kupa u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu

Na čuvenom Kandaharu u Bavarskim Alpama, Odermatt je prošao stazu od 3300 metara i 920 metara vertikalnog pada za 1 minutu i 47.57 sekundi. Završio je ispred svojih sunarodnjaka Alexisa Monneya (+0.04) i Stefana Rogentina (+0.21). Olimpijski prvak Švicarac Franjo von Allmen, koji je prije dva tjedna u Bormiju osvojio tri zlata, završio je 1.5 sekundi iza pobjednika na 6. mjestu.

Alpine Skiing - Men's Giant Slalom Run 2
Foto: Denis Balibouse

Ova pobjeda za Odermatta dolazi kao utješna nagrada nakon Olimpijskih igara koje su završile s tri medalje, ali bez zlata, te razočaravajućim četvrtim mjestom u spustu. Dominantna sila u alpskom skijanju od 2022., Odermatt se približio petom uzastopnom naslovu Svjetskog kupa, s vodstvom od čak 687 bodova i 900 bodova dostupnih s devet preostalih utrka u sezoni. Također bi trebao osigurati treći uzastopni Kristalni globus u spustu, jer ima prednost od 175 bodova ispred von Allmena s još dvije utrke spusta zakazane u Courchevelu i Kvitfjellu.

U ženskoj konkurenciji Emma Aicher pobijedila je u prvoj od dvije utrke Svjetskog kupa u superveleslalomu u Soldeuu u Andori, smanjivši razliku u ukupnom poretku. Njemačka skijašica završila je ispred Novozelanđanke Alice Robinson (+0,88) i švicarske skijašice Corinne Suter (+0,98), koja je pobijedila u spustu u petak.

Alpine Skiing - Women's Giant Slalom Run 2
Foto: Aleksandra Szmigiel

Za Aicher, to je bila peta pobjeda u Svjetskom kupu, druga u superveleslalomu ove zime. Olimpijska prvakinja superveleslalomu Talijanka Federica Brignone bila je tek 15. s 2.17 sekundi zaostatka. Utrku je obilježio i težak pad Austrijanke Ricarde Haaser

U poretku superveleslaloma, Talijanka Sofia Goggia koja je u subotu završila šesta, još uvijek ima 20 bodova prednosti ispred Robinson i 96 bodova ispred Aicher. U ukupnom poretku Aicher je sada treća s 299 bodova manje od Mikaele Schiffrin. U nedjelju se u Soldeuu vozi drugi super-G. 

