Odgoda je blizu, Hrvatska za Euro ostaje bez Luke Modrića?!

Realov košarkaš Trey Thompson zaražen je korona virusom i cijelo je Sportsko društvo Real moralo u karantenu. Uključujući i Modrića i društvo. Ubrzo se oglasila La Liga odlukom da odgađa iduća dva kola.

- Trenutačno je situacija u Vigu normalna, treniramo, ali zamislili smo se kad smo čuli informacije iz Madrida i da je liga odgođena. Danas nakon treninga imamo sastanak u klubu na kojem ćemo dobiti upute za dalje. Obitelj mi je u Splitu, nema straha, ali nije mi ni svejedno - javio nam se igrač Celte Filip Bradarić.

Dakle, u Španjolskoj se neće igrati nogomet do reprezentativne stanke. Koje možda neće ni biti jer prijateljske utakmice i pripremni turniri mahom se otkazuju. Među njima je i turnir u Dohi, na kojem su trebali nastupiti Hrvatska, Belgija, Portugal i Švicarska, a HNS je trebao zaraditi 925.000 eura. Ništa od toga...

Dinamo je utakmicu s Benficom u Ligi prvaka mladih u srijedu pomaknuo na pomoćni teren, savez BiH službeno je zatražio odgodu playoffa Lige nacija protiv Sjeverne Irske, a Uefa je odgodila kvalifikacijske turnire za mlađe uzraste (U-17, U-19). Za utorak je Čeferinova vlada najavila sastanak na kojem će odlučiti o daljnjim koracima.

Pod najvećim je povećalom završnica Lige prvaka (i Europske lige), te Europsko prvenstvo. Sve je više igrača zatvoreno u karanteni, ispast će iz forme zbog prvenstvenih stanki, izbornici ne mogu uigravati i isprobavati, kako će ligaška natjecanja završiti na vrijeme, što ako dođe do masovnog otkazivanja navijačkih aranžmana...? To su goruća pitanja manje od tri mjeseca prije zakazanog otvaranja u Rimu utakmicom Italije i Turske. Zvuči teško vjerojatno da termin Eura može ostati od 12. lipnja do 12. srpnja ove godine.

Ako se Uefa doista odluči za iduće ljeto, što izgleda kao najrealnije rješenje, tko će biti dobitnici, a tko gubitnici? Odnosno, kome je odgoda za godinu dana dobra, a kome loša vijest?

Gledajući iz hrvatskoga kuta, bez razmišljanja bismo tvrdili da bi odgoda bila dobra vijest, samo da Luka Modrić u rujnu ne puni 35 godina. Jer glavnina igrača je mlada, u naponu snage, nikome ne prijeti oproštaj, samo će biti još malo iskusniji. Ali Luka...

Da, ako se Euro odgodi, moguće je da ga Modrić neće igrati. Minutaža mu u Realu pada, Amerikanci i Azijci ga zovu u egzotične lige, a koliko god mu srce bilo veliko, tisuće velikih utakmica i godine paklenog ritma ostavljaju trag.

Upitan je i Rakitić, čiji se oproštaj već više puta najavljivao, iako je dvije godine mlađi. Ali osim odlične momčadi na okupu, dobra je vijest i da bi odgoda sigurno značila ostanak Zlatka Dalića na klupi. On neće otići prije Eura, a ako na jesen krene u kvalifikacije za SP, ni njih neće naprasito prekinuti. I eto nam dragog Dale u Kataru kako brani srebro iz Rusije!

Ostali? Prvim favoritima Eura Englezima svakako bi odgovarala odgoda jer Harry Kane i Marcus Rashford su ozlijeđeni, a Jadon Sancho, Mason Mount, Bukayo Saka, Phil Foden... bit će još godinu dana jači i iskusniji. I Talijani se nadaju odgodi jer igrači su im trenutačno u lošijem psihičkom stanju zbog alarmantne situacije u domovini, dok Belgijcima ona odgovara jer je ozlijeđen Eden Hazard.

Portugalci su, pak, svjesni da je svaka godina opasnost da se Cristiano Ronaldo povuče. Ipak je sedam mjeseci stariji od Modrića...