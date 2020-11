Odgojen sam da više poštujem Pelea nego boljega, Maradonu

Sve koji Maradonu smatraju najvećim svih vremena pitam bi li jednako mislili da je Božjom rukom zabio Hrvatskoj. Ruka u nogometu je nešto kao korupcija u državi. Ali, da je tako zabio Hrvatskoj?

<p>Da ne bi Božje ruke možda bi Maradona ostao prokletnik, kao Messi. Čudesan igrač koji s reprezentacijom nije osvojio svjetski naslov. Možda bi zabio najljepši gol svih vremena, srušio zilijun rekorda, ali eto, ne bi bio prvak svijeta. Da ne bi varanja, možda bi skupinu građevinskih radnika mogao odvesti do naslova prvaka Italije, s njima osvojiti i Kup Uefa, ali ne više od toga.</p><p>Znanost već dugo zna da najbolje pamtimo, i najviše vrednujemo!, posljednja i vršna iskustva. Pjevači na festivalima žele pjevati zadnji ili predzadnji, nikako na početku, jer žiri i publika najbolje pamte posljednje izvođače. I nisu li najbolji, dakle vršni, dobit će koji bod više jer će ih se bolje sjećati.</p><p>Po tom kriteriju Pele u mojoj generaciji ne bi imao šanse, jer sve što se od njega sjećam je oproštajna utakmica. A i to slabo. Sve što od Pelea imamo su snimke, impresivni podaci o naslovima s Brazilom i epovi. U nekim anketama Pele je zato bliže dvadesetom nego desetom mjestu; ispred njega su Modrić, Buffon, Henry…</p><p>Maradone sam se nagledao, i to u utakmicama koje su emocionalne nabijale milijarde ljudi. Pamtim crveni karton koji je, frustriran od nemoći, 1982. dobio na utakmici s Brazilom, magiju iz Meksika 1986. i opet suze 1990. u Italiji. Snažan Maradonin adut u debatama je identifikacija. Maradona dijelom pobjeđuje iz istog razloga zbog kojeg Bandić, velikim dijelom, pobjeđuje na izborima za gradonačelnika. Čovjek se rukovao valjda s pola milijuna Zagrepčana. Više vole reći da su se rukovali s gradonačelnikom, nego s bivšim gradonačelnikom. Više volimo da je najbolji čovjek s kojim smo odrastali nego tip o kojem su nam pričali. Glasanje za Maradonu je i izjava "svi smo mi Maradona".</p><p>Moj glas ide Peleu jer nema mrlju, ili nema takvu mrlju. A sve koji Maradonu smatraju najvećim svih vremena pitam bi li jednako mislili da je Božjom rukom zabio Hrvatskoj. Nova vremena nagrađuju što stara ne bi ni tolerirala, ruka u nogometu je nešto kao korupcija u državi. Ali, da je tako zabio Hrvatskoj?</p><p>Hajde, dobro, Maradona je možda najbolji svih vremena, Pele je najveći.</p>