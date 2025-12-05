U posljednjem susretu 14. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United i West Ham su na Old Traffordu pred 73.938 gledatelja odigrali 1-1. Dalot i Magassa bili su strijelci na utakmici
PREMIER LIGA
Odigrana je zadnja utakmica 14. kola Premier lige. United opet propustio priliku za priključak
Manchester United imao je priliku pobjedom skočiti na peto mjesto Premier lige, ali "crveni vragovi" nisu uspjeli osvojiti tri boda. United je pobijedio u samo jednoj od posljednjih šest utakmica Premier lige protiv West Hama.
Domaćin je poveo u 58. minuti golom Dioga Dalota koji je postigao svoj četvrti gol u Premier ligi za United, no ovo mu je bio prvi gol u natjecanju na Old Traffordu u 74. domaćem nastupu. Izjednačio je Soungoutou Magassa sedam minuta prije kraja.
Man United je osmi na ljestvici s 22 boda, dok West Ham ostaje 18. s 12 bodova. Na vrhu je Arsenal sa 33 boda, pet više od Manchester Cityja.
