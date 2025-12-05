Odigrana je zadnja utakmica 14. kola Premier lige. United opet propustio priliku za priključak

Manchester United imao je priliku pobjedom skočiti na peto mjesto Premier lige, ali "crveni vragovi" nisu uspjeli osvojiti tri boda. United je pobijedio u samo jednoj od posljednjih šest utakmica Premier lige protiv West Hama.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Domaćin je poveo u 58. minuti golom Dioga Dalota koji je postigao svoj četvrti gol u Premier ligi za United, no ovo mu je bio prvi gol u natjecanju na Old Traffordu u 74. domaćem nastupu. Izjednačio je Soungoutou Magassa sedam minuta prije kraja.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Man United je osmi na ljestvici s 22 boda, dok West Ham ostaje 18. s 12 bodova. Na vrhu je Arsenal sa 33 boda, pet više od Manchester Cityja.