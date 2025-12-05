Obavijesti

Odigrana je zadnja utakmica 14. kola Premier lige. United opet propustio priliku za priključak

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Scott Heppell/REUTERS

U posljednjem susretu 14. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United i West Ham su na Old Traffordu pred 73.938 gledatelja odigrali 1-1. Dalot i Magassa bili su strijelci na utakmici

Manchester United imao je priliku pobjedom skočiti na peto mjesto Premier lige, ali "crveni vragovi" nisu uspjeli osvojiti tri boda. United je pobijedio u samo jednoj od posljednjih šest utakmica Premier lige protiv West Hama.

Premier League - Manchester United v West Ham United
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Domaćin je poveo u 58. minuti golom Dioga Dalota koji je postigao svoj četvrti gol u Premier ligi za United, no ovo mu je bio prvi gol u natjecanju na Old Traffordu u 74. domaćem nastupu. Izjednačio je Soungoutou Magassa sedam minuta prije kraja.

Premier League - Manchester United v West Ham United
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Man United je osmi na ljestvici s 22 boda, dok West Ham ostaje 18. s 12 bodova. Na vrhu je Arsenal sa 33 boda, pet više od Manchester Cityja.

