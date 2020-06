'Odlazak Zlaje nas je iznenadio, ali odluku moramo respektirati'

Cijeli rukometni svijet potresla je informacija da dugogodišnji kapetan hrvatskog prvaka više neće braniti boje RK Zagreba i da naglo napušta svoj matični klub. Ta je odluka, prema izjavama, šokirala i čelnike kluba

<p>Početkom godine smo mu ponudili jednogodišnji ugovor te pri isteku istog poziciju voditelja omladinske škole u klubu. Tada smo otvoreno razgovarali i o mogućem odlasku u inozemstvo na dvije godine i vraćanje potom u Zagreb. No, ova odluka nas je zatekla i iznenadila, priznao je Vedran Šupuković za Svijet rukometa odlazak Zlatka Horvata iz kluba nakon 20 godina. </p><p>- Zahvaljujemo mu se na svemu jer je istinska legenda kluba i želimo mu sreću u novoj sredini. Žao nam je što nije produžio ugovor s nama ali odlučio se za drugi klub i mi to moramo respektirati. - rekao je. </p><p>Bio je to potres nakon prekida suradnje s Marijom Kelentrićem i to samo nekoliko dana nakon što je na klupu Zagreba sjeo Igor Vori. Mnogi su novom treneru zamjerili premlad stručni stožer, ali on naglašava kako je njegova vizija utemeljena na mladoj energiji. </p><p>Čini se da je shodno tome<strong> Zlatko Horvat</strong> odlučio da s 35 godina na leđima nije više dio 'mlade energije', ali svakako nije niti odustao od rukometa. Legenda<strong> RK Zagreba,</strong> njegovo dijete koje je u klubu proveo četvrt stoljeća, odlazi u redove makedonskog <strong>Metalurga</strong>, velikog rivala RK Vardara, još uvijek aktualnog europskog prvaka kojemu bi se pak iz zagrebačkih redova trebao pridružiti i mladi <strong>Ante Gadža.</strong></p>