Odlična dionica Šebalja i Bućana nakon skupog odustajanja na reliju Dakar. Daleko su od vrha

Zahtjevna je bila deveta etapa na reliju Dakar, ali su tu dionicu dosta dobro odradili hrvatski vozač Juraj Šebalj i njegov suvozač Dušan Bućan koji su zauzeli sedmo mjesto. Najbrža je u devetoj etapi kategorije classic bila francuska posada koju čine Maxence Gublin i Anthony Sousa, dok su drugo mjesto zauzeli Litavac Karolis Raišis i Francuz Christophe Marques.

Time su Raišis i Marques samo potvrdili ovogodišnju dominaciju u ovoj kategoriji i time se učvrstili na prvom mjestu ukupnog redoslijeda ispred španjolske posade koju čine Juan Morera i Lidia Ruba.

Šebalj i Bućan su kraj ponedjeljka dočekali na 39. mjestu, a nakon devete etape su napravili blagi pomak prema naprijed i sada se nalaze na 38. poziciji.