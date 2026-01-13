Šebalj i Bućan vrlo dobri na reliju Dakar! Osvojili su sedmo mjesto u devetoj etapi, dok Francuzi dominiraju na vrhu
Odlična dionica Šebalja i Bućana nakon skupog odustajanja na reliju Dakar. Daleko su od vrha
Zahtjevna je bila deveta etapa na reliju Dakar, ali su tu dionicu dosta dobro odradili hrvatski vozač Juraj Šebalj i njegov suvozač Dušan Bućan koji su zauzeli sedmo mjesto. Najbrža je u devetoj etapi kategorije classic bila francuska posada koju čine Maxence Gublin i Anthony Sousa, dok su drugo mjesto zauzeli Litavac Karolis Raišis i Francuz Christophe Marques.
Time su Raišis i Marques samo potvrdili ovogodišnju dominaciju u ovoj kategoriji i time se učvrstili na prvom mjestu ukupnog redoslijeda ispred španjolske posade koju čine Juan Morera i Lidia Ruba.
Šebalj i Bućan su kraj ponedjeljka dočekali na 39. mjestu, a nakon devete etape su napravili blagi pomak prema naprijed i sada se nalaze na 38. poziciji.
