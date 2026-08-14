Odlična vijest za Hajduk! Uefa je drakonski kaznila Rakow i ultrasi neće biti na stadionu

Hajduk je nakon uvjerljivih pobjeda protiv Žalgirisa stigao do posljednje prepreke na putu prema ligaškoj fazi Konferencijske lige. Splićani su u Vilniusu slavili 5-2, a posao su potvrdili na Poljudu pobjedom 4-0. U play-offu ih čeka poljski Raków, a prvi susret igrat će se 20. kolovoza u Splitu. Tjedan dana kasnije odluka pada u Częstochowi.

Upravo bi uzvrat u Poljskoj mogao biti nešto drugačiji nego što se očekivalo. Raków je zbog nereda na tribinama i ponašanja navijača zaradio ozbiljnu Uefinu kaznu. Klub mora platiti ukupno 68.000 eura – 60.000 eura zbog korištenja pirotehnike, a dodatnih 8.000 zbog blokiranja prolaza na stadionu.

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Još važnija za Hajduk je odluka o zatvaranju dijela stadiona. Za sljedeću domaću europsku utakmicu Rakówu su zatvoreni sektori B1 do B7, što znači da će upravo protiv Hajduka ostati bez najvatrenije podrške s tribina. Radi se o navijačima koji inače stvaraju vatrenu atmosferu neposredno uz teren.

To bi mogla biti dodatna prednost za Bijele jer je stadion Rakówa malen i prima tek oko 5500 gledatelja. Najžešći domaći navijači neće moći zauzeti svoje uobičajeno mjesto, a eventualno bi se mogli pojaviti na drugim dijelovima tribina, ali u znatno manjem broju. Rakówova navijačka skupina već je ranije bila u središtu pažnje zbog dogovorene tučnjave s pristalicama Zrinjskog tijekom prošlosezonskog nastupa u Konferencijskoj ligi.