Hrvatski gimnastičar Filip Ude osvojio je zlato na konju s hvataljkama, a Aurel Benović srebro na tlu na Svjetskom kupu u Cottbusu.

Ude, srebrni olimpijac iz Pekinga 2008. i u 35. godini pokazuje da i dalje pripada svjetskom vrhu. U Cottbusu je u svom 63. finalu na Svjetskom kupu u karijeri osvojio 17. medalju, a ovo mu je ukupno četvrto zlato. Od posljednjeg zlata na SK za njega, prošlo je osam godina. Na vrhu postolja do sada je bio u Moskvi i Mariboru 2006., ali na tlu, te 2014. u Osijeku na konju s hvataljkama.

“Sretan sam. Druga pobjeda u karijeri na konju s hvataljkama. Nakon skoro 30 godina karijere. Napravio sam najbolju vježbu u finalu. Nisam išao cijelu svoju vježbu, iako sam je pojačao u odnosu na kvalifikacije i bilo je dosta za zlato”, rekao je Filip.

U Cottbusu je slavio s ocjenom 14.366, srebrni je bio Ukrajinac Ilja Kovtun (14.166), a brončani Amerikanac Brody Malone (14.133).

“Nisam baš razgovarao ovdje ni s kim oko trenutne političke situacije. Trener Igor Križimski je pričao sa svima i kažu da je teška situacija. Sve mi je to jako neobično da se u 2022. godini rat može samo tako dogoditi. Žao mi je zbog toga. Žao mi je tih ljudi. Nadam se da će čim prije prestati. Samo da se što prije završi, sa što manje žrtava i svega zla koje ide uz to”, poručio je Ude.

Bivši viceprvak Europe na tlu, Aurel Benović, u svom šestom finalu Svjetskog kupa u karijeri osvojio je petu medalju.

Osječanin je do sada osvajao zlata na SK u Varni 2021. i Mersinu 2019., srebro ima iz svog Osijeka 2021. te broncu iz Kopra 2019.

Danas je u Cottbusu od Aurela (13.766) bolji bio samo Bjelorus Jahor Šaramkov (13.933). Brončani je Talijan Thomas Grasso sa 13.700 bodova.

“Sretan sam i zadovoljan sa srebrnom medaljom. Moram biti iskren i reći da nisam baš pretjerano zadovoljan s izvedbom same vježbe, ali medalja je tu i ne mogu se žaliti. Bilo je nekih greškica koje se nisu morale dogoditi, ali hvala Bogu imam priliku ispraviti to na Svjetskom kupu u Dohi koji me čeka sljedećeg tjedna. U ponedjeljak putujemo tamo, u utorak je podij trening i u srijedu imamo kvalifikacije. Nadam se također ulasku u finale i da ću ponoviti ovako dobar rezultat. Super je što sam odmah krenuo skupljati bodove kako bih se kvalificirao na Svjetsko prvenstvo na jesen u Liverpoolu”, rekao je nakon osvajanja medalje Aurel Benović.



Sutra od 14 sati, posljednjeg dana natjecanja u Cottbusu, Hrvatska će imati finalistu na preči, aktualnog srebrnog olimpijca Tina Srbića.