Odmor za dvije važne karike: Evo s kim Dinamo ide na Rudeš
Zbog lakših ozljeda današnji bi dvoboj trebali preskočiti Stojković i Perez Vinlöf, Kovačević obojicu želi imati potpuno spremne za utorak i prvi ogled s norveškim prvakom Vikingom
Dinamo danas u dvoboju 3. kola HNL-a u Maksimiru dočekuje Rudeš. U ogledu dva zagrebačka rivala, po mnogima najbolje i najlošije momčadi prvoligaške karavane sve mora biti jasno od prve minute. Hrvatskom prvaku treba mirna pobjeda kako bi se dečki dodatno napunili samopouzdanjem prije europskog dvoboja s Vikingom. I Rudeš mora pasti - lakoćom!