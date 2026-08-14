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Foto: Kjetil Waber / SPP
ZAGREBAČKI OKRŠAJ PLUS+

Odmor za dvije važne karike: Evo s kim Dinamo ide na Rudeš

Piše Hrvoje Tironi,

Zbog lakših ozljeda današnji bi dvoboj trebali preskočiti Stojković i Perez Vinlöf, Kovačević obojicu želi imati potpuno spremne za utorak i prvi ogled s norveškim prvakom Vikingom

Dinamo danas u dvoboju 3. kola HNL-a u Maksimiru dočekuje Rudeš. U ogledu dva zagrebačka rivala, po mnogima najbolje i najlošije momčadi prvoligaške karavane sve mora biti jasno od prve minute. Hrvatskom prvaku treba mirna pobjeda kako bi se dečki dodatno napunili samopouzdanjem prije europskog dvoboja s Vikingom. I Rudeš mora pasti - lakoćom!

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