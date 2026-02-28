Odobrili nogometnu revoluciju! Evo pravila koja mijenjaju igru

Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB) odobrio je u subotu paket mjera usmjerenih na ubrzanje tempa utakmica i suzbijanje gubitka vremena, a promjene bi trebale stupiti na snagu na Svjetskom prvenstvu 2026. i na svim ostalim natjecanjima.

Promjene su dogovorene na 140. godišnjoj skupštini IFAB-a u Hensolu u Walesu. Proširenje načela odbrojavanja na autove i ispucavanje sa svog peterca jedno je od najznačajnijih novih pravila. Ako sudac smatra da aut ili ispucavanje od vrata traje predugo ili se namjerno odgađa, suci mogu pokrenuti vizualno odbrojavanje od pet sekundi. Ako se igra ne nastavi prije isteka odbrojavanja, posjed će se dati protivniku, aut dobiva protivnik, a odgođeni udarci od vrata kažnjavaju se kornerom.

Ovim potezom produženo je prošlogodišnje pravilo od osam sekundi osmišljeno kako bi se obeshrabrili vratari da pretjerano drže loptu. Igrači koji se zamjenjuju imat će 10 sekundi da napuste teren nakon što se pokaže ploča ili sudac označi zamjenu. Ako to ne učine, zamjenski igrač bit će prisiljen čekati do sljedećeg prekida nakon isteka jedne minute igre, iako zamijenjeni igrač i dalje mora odmah napustiti teren.

Igrači koji primaju procjenu ozljede na terenu ili čija ozljeda uzrokuje prekid igre morat će napustiti teren nakon što se igra nastavi i ostati izvan terena barem jednu minutu. Politika je osmišljena kako bi se obeshrabrila taktička odgađanja zbog ozljeda.

Godišnja skupština odobrila je tri promjene protokola VAR-a. Kada postoje jasni dokazi, VAR će sada moći intervenirati u tri dodatne situacije - crveni kartoni koji su rezultat netočnog drugog žutog kartona, slučajevi pogrešnog identiteta i udarci s kuta koji su očito dosuđeni pogrešno.

Sljedeće izdanje Pravila igre, koje stupa na snagu 1. srpnja, uključivat će da se mogu nositi bezopasni predmeti ako su sigurno pokriveni, a sucima će biti dopušteno nositi kamere na prsima ili glavi.

Također je pojašnjeno oko ispuštenih lopti, s posjedom koji se daje momčadi koja bi zadržala loptu da igra nije bila prekinuta, te slučajnim dvostrukim dodirima tijekom kaznenih udaraca.

IFAB se također složio oko konzultacija oko napuštanja terena igračima kao čin prosvjeda protiv odluke suca ili službenih osoba momčadi koje potiču takvu akciju, te igrača koji pokrivaju usta kada se suočavaju s protivnicima tijekom utakmica.