Obavijesti

Sport

Komentari 3
ZNAČAJNE PROMJENE

Odobrili nogometnu revoluciju! Evo pravila koja mijenjaju igru

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Odobrili nogometnu revoluciju! Evo pravila koja mijenjaju igru
Foto: MAURICE VAN STEEN

IFAB donosi revoluciju u svijet nogometa. Autovi i ispucavanja s odbrojavanjem, stroža pravila za zamjene i ozljede te nova VAR pravila su na pomolu. Suci će moći nositi kamere, a igrači neće moći trošiti vrijeme

Admiral

Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB) odobrio je u subotu paket mjera usmjerenih na ubrzanje tempa utakmica i suzbijanje gubitka vremena, a promjene bi trebale stupiti na snagu na Svjetskom prvenstvu 2026. i na svim ostalim natjecanjima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

FIFA pokreće godišnju Nagradu za mir za izvlačenje pobjednika Svjetskog prvenstva, a Trump je jedan od kandidata 06:45
FIFA pokreće godišnju Nagradu za mir za izvlačenje pobjednika Svjetskog prvenstva, a Trump je jedan od kandidata | Video: 24sata/Reuters

Promjene su dogovorene na 140. godišnjoj skupštini IFAB-a u Hensolu u Walesu. Proširenje načela odbrojavanja na autove i ispucavanje sa svog peterca jedno je od najznačajnijih novih pravila. Ako sudac smatra da aut ili ispucavanje od vrata traje predugo ili se namjerno odgađa, suci mogu pokrenuti vizualno odbrojavanje od pet sekundi. Ako se igra ne nastavi prije isteka odbrojavanja, posjed će se dati protivniku, aut dobiva protivnik, a odgođeni udarci od vrata kažnjavaju se kornerom.

Ovim potezom produženo je prošlogodišnje pravilo od osam sekundi osmišljeno kako bi se obeshrabrili vratari da pretjerano drže loptu. Igrači koji se zamjenjuju imat će 10 sekundi da napuste teren nakon što se pokaže ploča ili sudac označi zamjenu. Ako to ne učine, zamjenski igrač bit će prisiljen čekati do sljedećeg prekida nakon isteka jedne minute igre, iako zamijenjeni igrač i dalje mora odmah napustiti teren.

Premier League - Wolverhampton Wanderers v Aston Villa
Foto: Andrew Boyers

Igrači koji primaju procjenu ozljede na terenu ili čija ozljeda uzrokuje prekid igre morat će napustiti teren nakon što se igra nastavi i ostati izvan terena barem jednu minutu. Politika je osmišljena kako bi se obeshrabrila taktička odgađanja zbog ozljeda.

Godišnja skupština odobrila je tri promjene protokola VAR-a. Kada postoje jasni dokazi, VAR će sada moći intervenirati u tri dodatne situacije - crveni kartoni koji su rezultat netočnog drugog žutog kartona, slučajevi pogrešnog identiteta i udarci s kuta koji su očito dosuđeni pogrešno.

UEFA Europa League - Play Off - Second Leg - Viktoria Plzen v Panathinaikos
Foto: David W Cerny

Sljedeće izdanje Pravila igre, koje stupa na snagu 1. srpnja, uključivat će da se mogu nositi bezopasni predmeti ako su sigurno pokriveni, a sucima će biti dopušteno nositi kamere na prsima ili glavi.

Također je pojašnjeno oko ispuštenih lopti, s posjedom koji se daje momčadi koja bi zadržala loptu da igra nije bila prekinuta, te slučajnim dvostrukim dodirima tijekom kaznenih udaraca.

IFAB se također složio oko konzultacija oko napuštanja terena igračima kao čin prosvjeda protiv odluke suca ili službenih osoba momčadi koje potiču takvu akciju, te igrača koji pokrivaju usta kada se suočavaju s protivnicima tijekom utakmica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

FOTO Odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Ako brinete, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio

Bivša supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026