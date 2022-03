Usik branio Ukrajinu u ratu, a sada odlazi: Uskoro će braniti pojaseve protiv Joshue...

Ruska invazija na Ukrajinu traje gotovo mjesec dana, a teškaški prvak svijeta po verzijama WBA, IBF, WBO i IBO Oleksandr Usik (35, 19-0) prekinuo je boksačku karijeru te uzeo pušku u ruke. Kako je rekao njegov menadžer Bob Arum, ukrajinski je borac bio u opasnosti.

- Lomačenko je u selu pored Odese i taj dio još nije zahvatila ruska invazija. Borac koji je u stvarnoj opasnosti je Oleksandr Usik. Njegova kuća je u predgrađu Kijeva. Taj dio je bio granatiran kad smo posljednji put razgovarali - otkrio je Arum u intervjuu za Fight Hub.

No, aktualni svjetski teškaški prvak mogao bi napustiti zemlju bez obzira na to što još agresija Rusije nije gotova te joj se ne nazire kraj. Muškarci od 18 do 60 godina ne smiju napustiti Ukrajinu, ali Usik je dobio odobrenje ministra sporta. Uz to, postoji izuzeće od zakona koje kaže da svaki roditelj koji ima troje ili više maloljetne djece smije napustiti zemlju, a Usik ima troje djece.

Njegov ratni i boksački kolega Vasil Lomačenko (34, 16-2) odbio je otići na pripreme za meč protiv Georgea Kambososa (28, 20-0) u lipnju, a nagađalo se da bi isto mogao narpaviti i Usik. No, britanski Sun ima izvor koji tvrdi drugačije

- Istina je. Usik će otići na pripreme u neku od zemalja Europe - rekao je neimenovani izvor, a o svemu je govorio i Joshuin promotor Eddie Hearn:

- Hoće li AJ i Usik ući u ring? Mislim da hoće. Mislim da će se to dogoditi i to oko lipnja.

Smatralo se da će Usik ići putevima Lomačenka i ostati na frontu, ali izgleda da je odluka njegova tima bila krenuti u pripreme za novi meč i uzvrat s Joshuom. A može se samo nadati da će se do tada stvari u Ukrajini smiriti...

