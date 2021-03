Samo tri dana uoči važne utakmice protiv Tottenhama, Dinamo je ostao bez trenera Zorana Mamića (49). Razlog je pravomoćna presuda Vrhovnog suda zbog čega će Mamić morati u zatvor na četiri godine i osam mjeseci.

Mamić je podnio ostavku u ponedjeljak navečer, dao kratku izjavu i to je bilo to od njega. Izbjegavao je medije, čekao utakmicu protiv Tottenhama i svjedočio čudu. Njegov Dinamo pobijedio je 3-0 i prošao u četvrtfinale Europske lige, a sad već bivši trener se pojavio u 'modroj' svlačionici nakon utakmice te proslavio pobjedu s igračima i novim trenerom Damirom Krznarom.

A onda je samo dan nakon povijesne pobjede odlučio po prvi put progovoriti za medije nakon presude.

- Ta presuda je bila nepravomoćna, no od kad je postala pravomoćna, s tim da naglašavam, ja se i dalje ne osjećam krivim, poštujem tu odluku i učinit ću sve što moram. Sad slijedi pravna borba i čekamo daljnje odluke, kako odluče tako će biti - kazao je mlađi Mamić za RTL.

Presuda je od ponedjeljka pravomoćna, ali još nije poznato kada će Zoran na služenje kazne. Spominje se i odgoda...

- Analizirat ću s obitelji odlazak u zatvor, postoji li mogućnost odgode, jer imam dijete od godinu dana. U načelu sam spreman da to čim prije riješim. Imat ću 50 godina, odradit ću tu kaznu i želim nakon toga normalno živjeti - kazao je on.

Osvrnuo se i na izjave svog brata Zdravka, bjegunca od hrvatskog pravosuđa, koji je prije nekoliko dana iznio niz optužbi na račun predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse i osječkih sudaca.

- Moj brat iznosi dosta informacija van, ja o tome ne mogu govoriti. Znam samo da moj brat govori istinu, sve je istina od prve do posljednje riječi. Postoje mehanizmi da se sve to provjeri, ako netko hoće napraviti i provjeriti, može. Nisam bio na ispitivanju u Uskoku po tom pitanju - tvrdi Mamić.

Unatoč tomu što će morati u zatvor, raspoloženje mu je itekako popravila Dinamova pobjeda nad Tottenhamom. Poslije se pridružio igračima i proslavio ovu čudesnu pobjedu.

- Fantastična utakmica! Nivo igre Dinamove momčadi bio je fenomenalan, bila je to velika pobjeda i sigurno sam ponosan na cijeli stručni stožer, klub. I na sebe, također, jer do prije tri dana bio sam trener te momčadi. I nisam nestao, bio sam i jesam u kontaktu s njima, pa mi smo to pripremali danima unaprijed. Eto, ponos i sreća. Da mi je netko rekao 3:0 prije utakmice? Mi svi smo to morali vjerovati. Ali ipak Tottenham je imao 2:0 iz prve utakmice, a Mourinho je taj koji igra na rezultat i sve to ima određenu težinu, ali da, mi smo vjerovali i to je pokazao konačni rezultat. Mou? Vidjeli smo se poslije utakmice - kazao je bivši trener Dinama.