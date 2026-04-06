Ovo su suci polufinala Kupa

Određeni su suci za polufinalne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa koje su na rasporedu u srijedu. Dvoboj Rijeke i Slavena, koji počinje u 16.30, sudit će Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline. Pomagat će mu Ivan Starčević i Marko Maloča, dok je četvrti sudac Patrik Pavlešić. Za VAR je zadužen Mario Zebec, a njegov pomoćnik bit će Fran Jović.

Zanimljivo, Rijeka je posljednji poraz na Rujevici uz Pajačevo suđenje doživjela upravo protiv Slavena. Bilo je to 25. veljače 2023., kada je momčad koju je vodio Zoran Zekić slavila 1-0 protiv sastava Sergej Jakirović, a gol je postigao Ante Crnac na asistenciju Arbera Hoxhe.

Drugo polufinale između Gorice i Dinama, koje počinje u 18.30 u Velikoj Gorici, vodit će Duje Strukan iz Splita. Njegovi pomoćnici bit će Dujo Sarić i Vice Vidović, četvrti sudac je Ante Terzić, dok će VAR sudac biti Tihomir Pejin uz asistenciju Goran Pataki. Strukan se tako vraća na stadion u Velikoj Gorici gdje je posljednji put sudio 22. ožujka, kada je Gorica u prvenstvu uvjerljivo svladala Rijeku rezultatom 4-0.