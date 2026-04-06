Potvrđeno je: Jerko Leko će biti trener Dinama B iduće sezone
Bivši igrač Dinama, Jerko Leko, u razgovoru za Sport Klub potvrdio je da će preuzeti Dinamo B. Trenutačno je trener Dinamovih juniora, a s obzirom na to da će se druga momčad Dinama odormiti iduće sezone, Leko će ju voditi u Prvoj nogometnoj ligi, to jest, u drugom rangu hrvatskog nogometa. Leko je do sada trenirao Jarun i Lokomotivu.
- Da, napokon da se oformio i taj Dinamo B. Pokušaj je bio da se oformi godinu prije, ali jednostavno zbog kasne prijave i zbog tehničkih razloga nije bilo moguće, pa smo moj stožer i ja preuzeli juniore. Ti dečki iz juniora će biti iduće sezone, znači od sedmog mjeseca, uz mene kad kreću pripreme za Dinamo B koji će igrati u drugom rangu. Mislim da je to jedan korak koji nam je trebao. I ja sam prošao posudbe u periodu koji je iznimno bitan jer je važno da imaš igrače koji su na posudbama pod kontrolom i zato je to za Dinamo II, po meni, odlična stvar jer ima puno dobrih igrača, a jednostavno nijanse nekad odlučuju da li će netko biti igrač ili ne - rekao je Leko i potvrdio da će postati trener.
Leko se osvrnuo na sami projekt druge momčadi i kako će on utjecati na razvoj mladih igrača.
- Bio sam prije u Lokomotivi isto s juniorima, tako da taj prelazak iz juniora u seniore je normalno najkritičniji i razumljivo zašto. Jer ideš od generacijskog nogometa, dolaziš u nogomet gdje igraš s deset godina starijima i ta adaptacija je bitna i zato je bitno da mi igrače kojima vjerujemo da mogu biti prvotimci Dinama jednog dana - rekao je Leko pa dodao:
- To je odlično jer ih imamo pod kontrolom kroz Dinamo B, da ih zapravo, ajmo reći, razvijamo i dalje, ne samo kroz taj fizički dio i taj dio natjecateljski igrati sa starijima, nego i da ih još usmjeravamo od tehničko-taktičkih dijelova i koncepcijski koje Dinamo hoće da igra, da gradi sad od svih generacija. Jednostavno mislim da je pun pogodak i žao mi je što su uopće preskočili tih par godina da ga nije bilo. Ali, nažalost, tako je bilo. Sad ćemo raditi na tome da bude bolje.
