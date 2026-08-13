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Određeni suci za 3. kolo HNL-a: Evo tko sudi Dinamu i Hajduku

Piše Ivan Tomašković,
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Određeni suci za 3. kolo HNL-a: Evo tko sudi Dinamu i Hajduku
Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Dinamo u 3. kolu igra protiv novog-starog prvoligaša Rudeša, dok Hajduk gostuje u Gorici

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Povjerenik za suđenje Hrvatske nogometne lige Bertrand Layec odredio je suce za utakmice 3. SuperSport HNL-a, koje će se igrati od petka 14. do nedjelje 16. kolovoza.

Treće kolo otvaraju Dinamo i Rudeš, koji će u petak od 20 sati odmjeriti snage u Zagrebu. Glavni sudac utakmice bit će Filip Dragašević iz Zagreba, dok će u VAR sobi biti Dario Kulušić iz Šibenika.

Subotnji program počinje u 18.30 sati dvobojem Istre 1961 i Slaven Belupa, momčadi koje traže prvu pobjedu u novoj sezoni. Utakmicu će suditi Patrik Kolarić iz Čakovca, a za VAR će biti zadužen Ante Čuljak iz Zagreba.

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Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 19. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Od 21 sat na Opus Areni vodeći Osijek dočekuje Lokomotivu. Glavni sudac bit će Ante Terzić iz Podstrane, dok će VAR sudac biti Mario Zebec iz Varaždina.

Nedjeljni program otvaraju Varaždin i Rijeka u 18.30 sati. Pravdu će dijeliti Ivan Vukančić iz Benkovca, a u VAR sobi bit će Fran Jović iz Zagreba. Treće kolo zaključit će Gorica i Hajduk u nedjelju od 21 sat. Za glavnog suca određen je Patrik Pavlešić, dok će mu iz VAR sobe pomagati Ivan Bebek iz Rijeke.

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