Odredili termin derbija Hajduka i Dinama, a 'modri' imaju samo dva termina za zaostali susret

Najveći derbi hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama na rasporedu je u subotu, 30. ožujka, s početkom u 19 sati i 30 minuta na Poljudu u sklopu 28. kola HNL-a. Bit će to 'pakleni' tjedan za Hajduk koji u malo više od dva tjedna ima četiri derbija.

No, samo je jedan onaj najveći - protiv Dinama. Prvo igraju dva puta na Poljudu (spomenuta liga pa polufinale Kupa 3. travnja), zatim idu u Rijeku već 6. travnja, a onda će dočekati Osijek 13. travnja.

Zaostala utakmica Dinama protiv Varaždina

A tu je i zaostala utakmica 5. kola HNL-a između Dinama i Varaždina koja je, podsjetimo, odgođena zbog toga što se nakon huliganskog okršaja u Ateni koji je završio smrtnim slučajem utakmica 'modrih' protiv grčkog kluba pomaknuta na dan kad su trebali dočekati Varaždin.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

S obzirom na to da nema više mnogo vremena do kraja sezone, a propozicije kažu da se zaostale utakmice moraju odigrati prije zadnja dva prvenstvena kola, a to je 18. svibnja. Do tada su u tjednu slobodna još samo tri termina, a prođe li Dinamo u četvrtfinale Konferencijske lige - samo jedan i to 24. travnja.

Još su u igri datumi 10. i 17. travnja ovisno o ishodu osmine finala Konferencijske lige protiv PAOK-a, a 3. travnja na rasporedu je polufinale Kupa. Da Dinamo prođe sve do finala KL-a i finala Kupa, stigli bi novi problemi, ali korak po korak.