Karoglan vozi na rezervi, kadar se osipa. Otpao i Josip Brekalo!

Prvenstva se gube na malim a osvajaju na velikim utakmicama, u derbijima s izravnim konkurentima. Protiv malih se ne smiju prosipati bodovi, ali protiv izravnih suparnika se radi razlika i svaka pobjeda je vrjednija od tri boda. Hajduk će imati priliku to dokazati u četiri uzastopna derbija od kraja ožujka do sredine travnja, kada ga čeka prvenstveni i kup ogled s Dinamom na Poljudu, potom gostovanje na Rujevici i za kraj domaći ogled s Osijekom. Logika kaže da će se tu lomiti sezona, premda, kako je ovo ludo prvenstvo krenulo i kako se odvija, nije nemoguće da se neizvjesnost i utrka, udvoje ili utroje, nastavi i sve do samoga kraja.

Jesu li četiri uzastopna derbija dobar ili loš raspored delikatno je pitanje. Ako Hajduk bude pravi, definitivno je dobro, jer igraju tri od četiri derbija na Poljudu, pa makar i u nizu, čak i bez obzira na veliku potrošnju igrača. Pogled unatrag otkriva kako su u prvom krugu prvenstva dobili sva tri derbija, u drugom su dobili Dinamo i izgubili od Rijeke i Osijeka, a u trećem su izgubili od Rijeke te remizirali s Dinamom i Osijekom... No u nijednom od tri prethodna prvenstvena kruga utakmice se nisu igrale jedna za drugom, u prvom je Osijek odgodio utakmicu pa je igrana tek u studenom, u drugom je nakon derbija s Dinamom i Rijekom nastupila reprezentativna, a u trećem nakon gostovanja u Maksimiru prvenstvena stanka.

Sada će se po prvi put zaredom odigrati sva tri prvenstvena derbija, a između njih i kup ogled s Dinamom. A jedan od glavnih razloga zbog kojeg bi Mislav Karoglan mogao imati problema su ozljede. Hajduk je na početku sezone i u zimskoj stanci popunio momčad s velikim brojem kvalitetnih igrača, osim pozicije zadnjeg veznoga na svim ostalim pozicijama imali su po najmanje dvojicu kvalitetnih igrača. Ali što im to vrijedi kad su im kadar prorijedile ozljede.

U dva paklena tjedna Karoglan sigurno neće moći računati na dvojicu vrlo važnih igrača, Melnjaka i Žapera, kao ni na već pomalo zaboravljenog Ferra koji se ovaj utorak vratio treninzima, a vjerojatno ni na Perišića koji se ubrzanim ritmom oporavlja i priprema za povratak na teren. Čak i ako mu liječnici daju zeleno svjetlo da zaigra nakon samo šest mjeseci od operacije, pitanje je njegovog subjektivnog osjećaja, a pogotovo koliki bi njegov doprinos mogao biti nakon tako duge pauze i ozbiljne ozljede.

Pod velikim znakom pitanja su i dvojac iz zadnje linije Uremović i Moufi, koji zbog udarca, odnosno težeg istegnuća lista, neće biti u konkurenciji za zadnja dva kola prije stanke, a pitanje je koliko brzo će se uspjeti oporaviti u reprezentativnoj stanci. Ni Pukštas nije u idealnoj situaciji, problem s koljenom zbog kojeg je pauzirao od početka kolovoza do sredine listopada samo je zaliječen i pitanje je kako će se situacija dalje razvijati i koliko će dugo u kontinuitetu mladi Amerikanac moći nastupati. Definitivno nije lako igrati u bolovima, a nešto bi o tome mogao reći i Livaja, koji ima problema s gležnjem. No Marko je navikao igrati načet, pa će kao i puno puta ranije stisnut zube i zaigrati.

Za kraj smo ostavili najnoviju ozljedu, onu Josipa Brekala, koji je protiv Varaždina i Istre igrao načet, zbog čega ga je Karoglan uostalom i vadio iz igre, a protiv Varaždina je dobio jak udarac u kvadriceps zbog čega bi, kako danas stvari stoje, trebao propustiti sljedeće gostovanje kod Gorice, doznaju 24sata. On bi se trebao oporaviti do Lokomotive, no o tome će se više znati tek za koji dan.

Već smo naglašavali kako Karoglan vozi na rezervi i kako mora pronaći načina dovesti momčad bez daljnje štete u boks. U prijevodu, mora pobijediti Goricu i Lokomotivu, a onda u reprezentativnoj stanci odmoriti i oporaviti momčad za ono što je čeka odmah potom. A čekaju ih dva paklena tjedna, 30. ožujka prvenstveni ogled s Dinamom na Poljudu, potom 3. travnja kup ogled na istom mjestu s istim suparnikom, nakon toga 7. travnja gostuju na Rujevici, da bi četveroboj zaključili domaćim ogledom s Osijekom 13. travnja.

