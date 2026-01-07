Obavijesti

NAPUŠTA FRANCUSKU

Oduševio na pripremama, a sad mijenja klub. Slavić postaje dio 'hrvatske kolonije' u Ohridu

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Sasa Miljevic

Dino Slavić na popisu je 22 igrača koji putuju na predstojeće Europsko prvenstvo. Posebno se istaknuo u prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije u Poreču, u kojoj je skupio čak 15 obrana

Admiral

Hrvatski rukometni reprezentativni golman Dino Slavić (33) uskoro će promijeniti klupsku sredinu. Iskusni golman napušta francuski Limoges i od sljedeće sezone branit će boje makedonskog Ohrida, s kojim će potpisati ugovor do ljeta 2028. godine, piše Balkan Handball. Ambiciozni klub s obala Ohridskog jezera aktivno slaže momčad za borbu za naslov prvaka Sjeverne Makedonije, a Slavić bi trebao imati važnu ulogu u tim planovima.

Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro 00:58
Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

U novoj sredini dočekat će ga nekoliko sunarodnjaka. Dres Ohrida već nose hrvatski reprezentativac Ante Ivanković te golman Kristijan Pilipović, s kojim će Slavić činiti vratarski tandem, dok je član momčadi i srednji vanjski Lovro Jotić, koji je ovu sezonu prerano završio zbog teške ozljede koljena. U klubu se nalazi i mladi pivot Gianfranco Pribetić.

ZANIMLJIV ODABIR EHF odabrao 10 favorita za Euro 2026. Evo gdje se nalaze Hrvati
EHF odabrao 10 favorita za Euro 2026. Evo gdje se nalaze Hrvati

Slavić se trenutačno nalazi u reprezentativnom pogonu. Izbornik Dagur Sigurdsson uvrstio ga je na popis od 22 igrača za završne pripreme uoči Europskog prvenstva, a mjesto među trojicom vratara osigurao je sjajnom formom. Posebno se istaknuo u prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije u Poreču, u kojoj je skupio čak 15 obrana, uključujući dva obranjena sedmerca, te ponio epitet igrača utakmice.

Pore?: Prijateljska utakmica izme?u Hrvatske i Sjeverne Makedonije
Foto: Sasa Miljevic

Hrvatsku uoči odlaska na kontinentalnu smotru očekuju još dvije provjere protiv Njemačke. U četvrtak u Areni Zagreb te tri dana kasnije u Hannoveru. Europsko prvenstvo igrat će se od 15. siječnja do 1. veljače 2026. godine u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Slavić je u Limoges stigao 2023. godine nakon dviju sezona provedenih u Zagrebu, a tijekom karijere branio je i za Zamet, Umag te španjolski Ademar Leon. Promjenom kluba riješio je važno pitanje uoči velikog reprezentativnog izazova i potvrdio da u završnicu sezone ulazi potpuno fokusiran i u odličnoj formi.

OSTALO

