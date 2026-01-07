Oduševio na pripremama, a sad mijenja klub. Slavić postaje dio 'hrvatske kolonije' u Ohridu

Hrvatski rukometni reprezentativni golman Dino Slavić (33) uskoro će promijeniti klupsku sredinu. Iskusni golman napušta francuski Limoges i od sljedeće sezone branit će boje makedonskog Ohrida, s kojim će potpisati ugovor do ljeta 2028. godine, piše Balkan Handball. Ambiciozni klub s obala Ohridskog jezera aktivno slaže momčad za borbu za naslov prvaka Sjeverne Makedonije, a Slavić bi trebao imati važnu ulogu u tim planovima.

U novoj sredini dočekat će ga nekoliko sunarodnjaka. Dres Ohrida već nose hrvatski reprezentativac Ante Ivanković te golman Kristijan Pilipović, s kojim će Slavić činiti vratarski tandem, dok je član momčadi i srednji vanjski Lovro Jotić, koji je ovu sezonu prerano završio zbog teške ozljede koljena. U klubu se nalazi i mladi pivot Gianfranco Pribetić.

Slavić se trenutačno nalazi u reprezentativnom pogonu. Izbornik Dagur Sigurdsson uvrstio ga je na popis od 22 igrača za završne pripreme uoči Europskog prvenstva, a mjesto među trojicom vratara osigurao je sjajnom formom. Posebno se istaknuo u prijateljskoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije u Poreču, u kojoj je skupio čak 15 obrana, uključujući dva obranjena sedmerca, te ponio epitet igrača utakmice.

Foto: Sasa Miljevic

Hrvatsku uoči odlaska na kontinentalnu smotru očekuju još dvije provjere protiv Njemačke. U četvrtak u Areni Zagreb te tri dana kasnije u Hannoveru. Europsko prvenstvo igrat će se od 15. siječnja do 1. veljače 2026. godine u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Slavić je u Limoges stigao 2023. godine nakon dviju sezona provedenih u Zagrebu, a tijekom karijere branio je i za Zamet, Umag te španjolski Ademar Leon. Promjenom kluba riješio je važno pitanje uoči velikog reprezentativnog izazova i potvrdio da u završnicu sezone ulazi potpuno fokusiran i u odličnoj formi.