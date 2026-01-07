EHF odabrao 10 favorita za Euro 2026. Evo gdje se nalaze Hrvati

Rukometna euforija uskoro će zatresti Hrvatsku i cijelu Europu. Još je tjedan dana ostalo do europske smotre u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj te je službena stranica EHF-a objavila listu najvećih favorita za osvajanje naslova prvaka. Uoči početka Eura, reprezentacije će odigrati završne pripremne utakmice, a Hrvatska će dva puta igrati s velikom Njemačkom. Ovako izgleda popis favorita EHF-a s objašnjenjima.

10. Norveška

Oslo bi trebalo biti bolje mjesto u usporedbi s prošlom godinom za norvešku momčad. Na Svjetskom prvenstvu 2025., nade domaćina bile su velike, ali nakon poraza od Portugala i Brazila u preliminarnom krugu, njihovi snovi o medalji su završili. Norveška je ostala bez četvrtfinala te je završila na 10. mjestu. Godinu dana ranije, na

9. Španjolska

Tranzicija u momčadi europskih prvaka iz 2018. i 2020. je u punom jeku, a rezultati prethodnih događaja dokazuju da Jordi Ribera ima puno posla pred sobom. Na prošlom Euru nisu se uspjeli kvalificirati u drugi krug nakon poraza od Austrije, dok su na Svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu 2025. završili na 18. mjestu nakon slabe izvedbe. U kvalifikacijama za Euro 2026. Španjolska je poražena od Srbije. Odmah u skupini imaju vrhunske okršaje s Njemačkom, Austrijom i Srbijom, a u glavnom krugu očekuju se još veći izazovi. Bez Rodriga Corralesa i Gonzala Péreza de Vargasa, izvanredni vratar SC Magdeburga Sergey Hernández preuzima svu odgovornost na golu. U usporedbi s prethodnim turnirima, Španjolskoj je potreban veliki rezultat kako bi se vratila među najbolje momčadi.

8. Mađarska

Peto mjesto na Euru 2024., eliminacija u četvrtfinalu protiv domaćina Hrvatske te osmo mjesto na Svjetskom prvenstvu 2025. i neporaženost u kvalifikacijama dokaz su da je mađarska igra posljednjih godina porasla. S mješavinom mađarskog i španjolskog načina igre otkako je Chema Rodríguez preuzeo vodstvo, Bence Bánhidi i njegovi suigrači stalno su među 10 najboljih momčadi na svijetu. Mađarska igra fizički jaku obranu, a na njenom je čelu Patrik Ligetvari. Računaju na visoke šutere poput Zorana Ilića, te na Bencea Bánhidija kao jednog od najboljih linijskih igrača na svijetu, kao i na mladog vratara Kristófa Palasicsa, koji će zamijeniti iskusnog Rolanda Miklera.

7. HRVATSKA

Hrvatska je tri puta stigla do finala Eura i svaki put se vratila kući sa srebrom, ali što može sada? Nakon izvanrednog Svjetskog prvenstva na domaćem terenu, uključujući povijesnu pobjedu u polufinalu protiv Francuske, momčad Dagura Sigurdssona osvojila je još jednu srebrnu medalju prošle godine te ih je nosila podrška publike. Euro 2026. prvi je događaj nakon umirovljenja Domagoja Duvnjaka iz reprezentacije, ali Sigurdssonov način pomlađivanja momčadi je uspješan, s igračima poput Luke Lovre Klarice ili Filipa Glavaša koji su sve bolji. Osim toga, njihov vratarski dvojac - s Dominikom Kuzmanovićem i Matejem Mandićem - spada među najbolje na svijetu. Ali ipak, jaz do najboljih momčadi je velik - kada ne igraju kod kuće.

6. Portugal

Portugal proživljava bajku posljednjih godina. Korak po korak, penjali su se prema vrhu i postali najveće iznenađenje prošle godine na Svjetskom prvenstvu. Iza sebe su ostavili Norvešku i Švedsku, a zatim su tukli i Njemačku u četvrtfinalu te su se plasirali u svoje prvo polufinale. Sa šuterskom snagom braće Costa, kreativnim načinom vođenja utakmice kreatora igre Salvadora Salvadora i snažnim vratarskim dvojcem, Portugal se nada svom najboljem rezultatu na Euru ikada, nakon što su 2020. završili šesti. Velika skupina igrača dobro je uvježbana jer svi igraju za Sporting CP.

5. Njemačka

Pomlađena njemačka reprezentacija, sa šest igrača koji su bili svjetski prvaci do 21 godine 2023., cilja na polufinale, ali od prvog dana imaju visoke prepreke pred sobom. Ti mladi igrači, poput Renārsa Uščinsa, Davida Spätha, Marka Grgića ili Nilsa Lichtleina, posljednjih su godina skupljali iskustvo uz bok iskusnih zvijezda poput vratara Andreasa Wolffa, kapetana momčadi Johannesa Golle ili kreatora igre Jurija Knorra. Olimpijske igre 2024. dokazale su što mogu, ali na Svjetskom prvenstvu 2025. nisu imali dosljednost da bi stigli do polufinala. Ako ima dobar dan, Njemačka može pobijediti sve momčadi, osim Danske.

4. Švedska

Biti domaćin može opteretiti momčad, ali Švedska je posljednjih godina dobro uvježbana momčad. Nakon brončane medalje na Euru 2024. i neuspjeha zbog propuštanja četvrtfinala Svjetskog prvenstva, očekuje se da će momčad Michaela Apelgrena dominirati u Malmöu, s mješavinom iskustva, poput vratara Andreasa Palicke ili genijalnog igrača Jima Gottfridssona, kao i talenata poput Axela Månssona. Velika prednost Švedske? Gotovo svi igrači igraju u vrhunskim klubovima igraju u Ligi prvaka ili u Europskoj ligi. S pojačanom podrškom navijača kod kuće, Švedska će se boriti za još jednu medalju.

3. Island

Prije 16 godina, Island je osvojio svoju prvu i, do sada, jedinu medalju na Euru, broncu u Austriji. Od tada su "Vikinzi" stalno među momčadima na koje treba obratiti pozornost. Sada, kada su sve vrhunske zvijezde spremne, šansa za osvajanje još trofeja veća je nego ikad. S tri velike zvijezde Magdeburga Gíslijem Kristjánssonom, Ómarom Ingijem Magnússonom i Elvarom Örnom Jonssonom, snažnim vratarskim dvojcem Viktorom Hallgrímssonom i Björgvinom Pállom Gústavssonom, te mnogim drugim svojim zvijezdama koje igraju ključne uloge u najvišim ligama, Island je dokazao svoju snagu u kvalifikacijama. Također, Island ima lakši put do polufinala. Uglavnom individualne vještine Kristjánssona i Magnússona vodit će ih na putu do barem polufinala.

2. Francuska

Francuska se čini jedinom momčadi koja trenutno može ugroziti Dansku, uzimajući u obzir da su dva puta pobijedili osvajače srebrne medalje iz 2024. na Euru. Računajući na snažnu obranu i još jače šutere poput Elohima Prandija, Dike Mema ili Thibauta Brieta, te najboljeg linijskog igrača na svijetu Ludovica Fabregasa, četverostruki i branitelji naslova na Euru glavni su kandidati za medalju, uz olimpijske i svjetske prvake Danske. Njihova jedina slabost u usporedbi s drugim vrhunskim momčadima je pozicija vratara.

1. Danska

Tko će zaustaviti aktualne svjetske i olimpijske prvake na putu do njihovog trećeg trofeja na Euru? Kada u momčadi imate igrače poput Mathiasa Gidsela, Emila Nielsena, Simona Pytlicka i Magnusa Saugstrupa - i, uz to, igrate kod kuće - put do trofeja čini se jako lagan. Čak ni izostanak ozlijeđenih vrhunskih igrača poput Emila Madsena i Thomasa Arnoldsena ne bi trebao biti kamen spoticanja za momčad izbornika Nikolaja Jacobsena. Osim toga, 15.000 navijača u Jyske Bank Boxenu bit će njihov osmi igrač.