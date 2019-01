Červar: Koji je sad plan? Popiti pivicu, malo se družiti i grliti...

Sve čestitke dečkima, igrali su herojski i pobijedili prvaka Europe, rekao je Lino Červar u uvodu i gotovo zaplakao.

- Što da vam kažem, toliko je emocija bilo kod ljudi koji su došli navijati iz Hrvatske i Njemačke, iz Hercegovine, ne znam otkuda su sve došli. Hvala im za veliku podršku, mislim da je odlučila naša timska igra, dečki su ginuli jedni za druge. Kad smo ih mogli dotući, izgorjeli smo u toj želji i onda smo promašili par čistih kontri - rekao je Mago di Umago pa dodao:

- Što se tiče napada, igrali smo mudro, znali smo da mi moramo kontrolirati utakmicu. Ipak, stišavam situaciju, još uvijek nismo na Olimpijskim igrama niti smo izborili kvalifikacije. Još uvijek nismo ništa osvojili, no idemo dobrim putem, pet pobjeda u pet utakmica je velika stvar.

Ambicije nisu porasle

"Nisu. Sve mora doći igrom, mi ćemo sami odrediti koji će nam biti krajnji cilj. Nije još gotovo, igramo još teških utakmica, igramo s prvacima svijeta, igramo s Njemačkom, to su odlične reprezentacije. Svakom idućem protivniku trebamo pristupiti s puno ozbiljnosti, zalaganja, ali jednako tako se moramo i taktički pripremiti i igrati kako se dogovorimo."

Červar je potvrdio kako su se igrači držali svih svojih zamisli.

- Da, Španjolci nam nisu ništa mogli, htjeli su nešto na početku, no kad su vidjeli da je to čvrsta obrana, posustali su. Presretan sam zbog Željka Muse, danas je pružio fantastičnu predstavu i ponosan sam da imam jednog takvog borca, ali i sve druge. Jaki smo dok radimo kao tim, jer koliko god je pojedinac dobar, ne može biti kao grupa od 16 igrača.

'Idemo na pivicu'

- Ima onih koji mikoskopom traže moje greške, ali ne smeta me to. Stvarno radim i trudim se cijeli dan i noć. Nije lak život trenera, to je manje zadovoljstva, a više razočaranja.

Lino zna koji su idući koraci hrvatske reprezentacije.

- Plan je da popijemo jednu pivicu, da se družimo, da se grlimo - rekao je potpuno opušteni izbornik Červar pa pohvalio svitu navijača u Munchenu.

- Drago mi je da smo pobijedili i da smo razveselili ove ljude u inozemstvu koji se bore za komad kruha - zaključio je hrvatski strateg.

Novi ministar obrane

Željko Musa Španjolcima je utrpao šest komada.

- Htio bih se zahvaliti svim navijačima, puno su nam pomogli u ovoj pobjedi. Obrana je bila odlična, odradili smo sve što smo se dogovorili. Pokušali smo raditi što manje tehničkih pogrešaka jer smo znali da im je kontra forte - kazao je Musa i dodao:

- Na stranu moji pogoci, ovo je momčadska pobjeda koja je u potpunosti zaslužena - završio je novi hrvatski ministar obrane.

Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj