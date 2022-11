Oglasili se Kanađani s velikim loptama: Mislili smo na ove!; Britanci: Ne nervirajte Hrvate!

Mislili smo na ove lopte, stoji na današnjoj naslovnici kanadskih novina Toronto Sun. Oni su na naslovnicu 24sata s obnaženom montažom Herdmana reagirali s naslovnicom "Naše lopte su veće", a kad smo ih porazili, okrenuli su se tenisu i svojem osvajanju Davis cupa. Izgubili smo od Hrvata ali pobijedili smo Australiju, ističu.

- Povijesni dan za Kanadu. Prošli smo put od ekstaze do agonije. Ovo je za nas razočaranje - iskreni su Kanađani u osvrtu na utakmicu.

Zabili smo povijesni gol, ali san je gotov - donosi na naslovnici kanadski The globe and mall.

Što je svijet naučio iz ove utakmice? Da Kanada puno priča, ali da ne završava dobro, iskreni su tamošnji novinari. Jedan od njihovih autora dobro je poentirao:

- Nakon ovog bolnog poraza, riječi našeg trenera na svjetskoj pozornici izgledaju djetinjasto...

Pregaženi, jednostavna je naslovnica kanadskog Toronto Stara.

- Hrvati su pokazali više dubine i više iskustva - piše ovaj medij koji ističe kako će svijet tek vidjeti najbolje od ove kanadske momčadi.

Kramarić je ubio kanadske snove, stoji u naslovu Guardianova teksta.

- Kanađani su na ovom prvenstvu igrali dobro, ali malo im to znači. Protiv ovakve Hrvatske nije išlo - zaključuje Guardian.

Hrvati kaznili Herdmana, piše britanski Daily Mail u svojem osvrtu na utakmicu.

- U jednom od čudnijih rivalstava na SP-u, Hrvatska je ta koja se zadnja smije. Nisu ih j..., kako je to poručio kanadski izbornik Herdman. Kanađani su naučili lekciju. Nemojte nervirati Hrvate...

Kanadski snovi otopili se u pustinji, javlja u svojem tekstu Los Angeles Times.

- Zadnji put su igrali na SP-u dok je Maradona bio aktivan i dok je SSSR postojao. Snovi su im brzo završili, pišu Amerikanci...

Croat's the way to do it, poigrali su se s poznatom uzrečicom u tabloidu Daily Mirror.

- Balkanske zvijezde vratile se iz zaostatka i pokazale tko je tko Herdmanu - pišu Britanci i ističu sjajnu naslovnicu 24sata koja je obišla svijet.

- Herdmanove riječi morale su izazvati reakciju Hrvata.. To se i dogodilo, ističe otočki medij koji je za igrača utakmice odabrao Matea Kovačića.

Kanadi idu bodovi za stil igre, ali ne i stvarni bodovi - pomalo je sarkastičan Washington Times koji piše kako je Hrvatska 'slomila' Kanađane iskustvom.

- Hrvati se uzdignuli i doma poslali hrabre Kanađane - ističe španjolska Marca i dodaje kako je Kanada svoju priliku propustila u dvoboju s Belgijom.

- Jesu li se Herdmanu komentari obili o glavu - dobro se pita ESPN.

- U sportu ne trebate govoriti ružno o nekom protiv koga ćete tek igrati. Dajete im oružje u ruke. A Hrvatska je, znamo, puno talentiranija momčad od Kanade - javlja ESPN.

A naš jučerašnji heroj Andrej Kramarić glavna je priča iz naše reprezentacije za svjetske medije. Dio interesa je tu, naravno, zbog sjajne partije i dva zabijena gola. Ali dio je tu i zbog 'nabrijane' 'izjave' koja je završila u svjetskim medijima.

- Rekli su da će nas je****, ali Hrvatska je pokazala tko će koga je**** - tvrde ESPN, CBS... da je rekao Kramarić.

Ali Andrej je pristojan dečko. I prave riječi su se negdje izgubile u prijevodu.

- Hrvatska je napravila ono što je kanadski izbornik htio nama - izvorna je izjava.

Na društvenim mrežama pojavila se i hrpa šaljivih fotki, takozvanih 'memeova'. Onaj s najviše lajkova je s ilustracijom velikog Michaela Jordana u hrvatskim bojama..

Kako god bilo, nakon što su nas poslije utakmice s Marokom strani mediji pomalo pokopali, sad su opet svjesni naše snage. Valjda im je u glavu došlo da smo mi ipak viceprvaci svijeta...

