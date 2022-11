Prvi hajdukovac koji je zabio za Hrvatsku na SP-u: Livaja je svijetu (i sebi) dokazao klasu

Zazivali smo to. Već i protiv Maroka puno ljudi htjelo je vidjeti Marka Livaju u početnih 11, ali što zbog ozljede, što zbog nešto opreznijeg pristupa, na kraju je dobio nekih 20-ak minuta na kraju kad je ušao umjesto Andreja Kramarića.

Jučer ih je Zlatko Dalić postavio na teren zajedno. Marka na devetku, Andreja na neku vrstu sedmice. I pokazalo se da mogu, možda čak i moraju zajedno.

U utakmicu smo ušli i sami znate kako. Nismo se udobno ni smjestili a Kanađani su već slavili. Čak je i Marko Livaja, čovjek koji ne izgleda kao da ga je lako preplašiti, izgledao impresionirano. Pomalo očekivano, ipak mu je to bio prvi start za reprezentaciju na velikim natjecanjima.

Ali kako su minute prolazile, tako se i Livaja opuštao... Nije mu dugo trebalo da dostigne radnu temperaturu. Prvo je malo nedostajalo da dobar pas Kovačića pretvori u gol, pa onda i asistencija za Kramarićev poništeni gol, lijepo propuštanje lopte za Perišića, izgledna situacija, doduše ne idealna, gdje je izašao 1 na 1 s Borjanom...

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

'Kliknuo' je Marko sa suigračima i nakon deset minuta je početna trema nestala. Počeo se igrati nogometa. I nagradu za trud dobio je pred kraj poluvremena kad je sjajno zabio nakon 'kamikaza' prodora Josipa Juranovića. Raširenih ruku na koljenima, scena koju mi HNL fanatici vidimo jako često, sad je otišla po cijelom svijetu.

Osim što je odradio 'glavni' posao devetke i zabio, svojim je kretanjima, kad je Hrvatska bila u fazi napada, uza sebe stalno vezao dva kanadska stopera i tako ogroman prostor ostavljao za Kramarića i Perišića. A oni su to znali jako dobro iskoristiti. Kako ovo nije Hajduk gdje ima apsolutno sve ovlasti i ne mora svaki put aktivno sudjelovati u obrani, kako se tek oporavio od ozljede, snage za cijelih 90 minuta nije bilo.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Iz igre je izašao u 60. minuti. Dalić ga je odlučio zamijeniti s korpulentnijim, ali jednako nogometno talentiranim Brunom Petkovićem. Po završetku utakmice gol je posvetio svojem ocu koji je nedavno preminuo u prometnoj nesreći.

Bio je to vrhunac njegove dosadašnje karijere. Često istican kao problematičan i konfliktan, od dolaska u Hajduk smirio se i igra nogomet života. Debi na velikom natjecanju stigao mu je u 30. godini, iako su mu mnogi, dok je još bio tinejdžer, to predviđali i puno ranije...

Hajduk je napustio jako mlad. Umalo je završio i u Dinamu, u čijem se dresu i fotografirao, ali na kraju ga je put odveo u Italiju, u milanskog velikana Inter. S kojim je i nastupio na Poljudu gdje su ga dočekali sa zvižducima.

Neka druga vremena...

Foto: Carl Recine/REUTERS

Za prvu momčad Intera treba se izboriti pa Livaja odlazi na brojne posudbe. Često zabija, ali i često upada u probleme. Na treningu Atalante čak je i udario suigrača Ivana Radovanovića. Glupost je to koja mu je i obilježila rani dio karijere.

- Ne znam kako ga uvjeriti da ispadima šteti isključivo sebi - rekao je njegov nekadašnji trener Marco Giampaolo.

Preko Rusije (Kazan za njega daje 6,5 mil. eura), Italije i Španjolske na kraju završava na posudbi u grčkom AEK-u. I tamo dominira ligom. Pojavljuju se tih godina i brojni zainteresirani klubovi, ali Grci ponude lagano odbijaju. Ipak su s Livajom osvojili prvenstvo nakon više od dva desetljeća pauze.

No nakon nekoliko godina grčke idile dolazi do zasićenja. Tako to valjda ide kad čovjek (pre)mlad otiđe od kuće. Iako su mu nudili novi ugovor, iako je mogao agentu reći da mu 'riješi' neki klub iz liga petice, on se odlučuje za povratak u svoj Hajduk.

Dečko iz Gomilice stiže kao spasitelj na par mjeseci, smatralo se tad. Hajduk je užasan peti, stvari su 'puknule' s do tad najboljim igračem Mijom Caktašem i samo čudo može donijeti europska pretkola na Poljudu. A to čudo izveo je Marko Livaja i nekako bile ugurao na europsku poziciju. Očekivalo se i tad da će dignuti sidro, da ide negdje dalje... Ali kampanju 'Livaja, ostani!' nije mogao 'odbiti'. Brojni navijači na tome su se zahvalili i njegovoj ženi Iris, s kojom ima dvoje djece...

Je li ona bila ključni razlog za povratak, nije ni bitno.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

- Odluka o povratku bila je samo Markova, ja sam ga kao supruga podržala. U to sam vrijeme bila trudna, dogovorili smo se da ćemo se vratiti u Split na tri mjeseca i nakon porođaja i završetka sezone odlučiti što ćemo daje - otkrila je Iris našem Tomislavu Gabeliću nakon osvojenog Kupa i dodala:

- A onda je krenulo ludilo, ona akcija 'Livaja ostani'... Ni Marko nije bio siguran što napraviti, razmišljao je, odgađao odluku i onda smo jednog dana sjeli, rekla sam mu da ne smije zavlačiti ljude, da mora presjeći. I zbog navijača, i zbog kluba, i zbog nas. Tek sam rodila Lorenza, stvari su nam stigle iz Grčke i nisam znala hoću li ih raspakirati ili slati u neki novi grad, gdje god sam se pojavila u Splitu, ljudi su me preklinjali da ostanemo... Rekla sam mu: 'Nemoj zezati ljude, odluči se i to je to'. I odlučio je, moram priznati da je odluka o ostanku u prvom redu bila zbog silne ljubavi koju su mu navijači pokazivali i koju mu pokazuju i danas, kao i zbog želje da s Hajdukom osvoji trofej.

Foto: LISA LEUTNER/REUTERS

- Godine, životno iskustvo, obitelj... sve ga je to mijenjalo. Shvatio je da nema smisla boriti se s vjetrenjačama s kojima se borio. Kad ste mladi i buntovni, pokušavate mijenjati svijet, ali onda nakon nekog vremena shvatite da sve to nema smisla. Moja zasluga je jedino u tome što sam mu govorila da se posveti onome što radi najbolje, da pokaže ljudima svoje pravo lice, ono što on u stvari i je. I to je napravio. Zbog jednog incidenta u mladosti dobio je tu stigmu problematičnog momka, ali on uopće nije takav- dodala je Iris.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Uglavnom, za hajdukovce je bitno da je Livaja ostao. Kup je uzeo, prvenstvo je idući cilj. Ali o tome će razmišljati nakon SP-a. Dotad su on i Bruno Petković ponajbolji prijatelji.

- Bruno i Marko jako su slični igrači, obojica su vrhunski tehničari, imaju nogomet u malom prstu, i baš bih ih volio vidjeti u istoj momčadi, mislim da bi to bio pakleni duo i da bi ih bilo jako teško zaustaviti. Tko zna, možda ih vidimo skupa u Kataru, rekao je našem Tomislavu Gabeliću uoči SP-a Mirko Livaja, Markov mlađi brat koji je godinu dana dijelio svlačionicu s Brunom Petkovićem.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Krajem ljeta Marka je zadesila i velika obiteljska tragedija. U prometnoj nesreći poginuo mu je otac Milan, kojem je i posvetio zabijeni gol Maroku.

- Moj gol? Posvećujem ga pokojnom ocu. Kad si dite, kad počneš igrati nogomet, maštaš o ovome. Ali ništa nije gotovo, imamo Belgiju i moramo nastaviti ovako. Otac? Dosta sam bio vezan za njega, sigurno je bilo teško. Ali ti trenuci događaju se u životu i jednostavno vas ojačaju da idete dalje - kazao je emotivni Livaja nakon Kanade.

Maštao je o tome da zabije na SP-u, to mu se i ostvarilo, ali jednako bitno - Livaja se jučer nakon uvodne mini treme potpuno opustio i igrao se nogometa. A kad je u takvom 'raspoloženju', onda nije ni važno jesu li stoperi na leđima kanadski ili belgijski. Zarolat će i njih Marko...

