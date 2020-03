Oglasio se i Hajduk: Do daljnjeg neće biti rezanja plaća nikome!

Dinamo i Osijek odlučili su 'srezati' plaće igračima i zaposlenicima, predsjednik Rijeke Damir Mišković zalaže se za još veće rezove, no Hajduk je za sada odlučio nastaviti isplaćivati primanja igračima i zaposlenicima uobičajenim ritmom. Do kada, to se dakako ne zna, a pravi razmjeri krize bit će poznati tek kad se bude nazirao njen kraj.

Priopćenje Hajduka objavljujemo u cijelosti:

Posljednjih dana učestali su upiti medija i pojačan je interes javnosti oko mjera koje Uprava HNK Hajduk Split namjerava poduzeti po pitanju funkcioniranja u okolnostima pandemije virusa Covid 19. Problem pandemije koronavirusa je bez ikakve dvojbe, pored svih segmenata društva, pogodio i sport, prvenstveno udarajući na njegovu suštinu u vidu sportskog nadmetanja, a posljedično i na poslovanje sportskih klubova.

Koliko god problemi u poslovanju sportskih klubova bili vidljivi, a za neke od njih moguće i dramatični, HNK Hajduk Split smatra da u ovom trenutku i dalje primarna briga svih klubova mora biti usmjerena na zdravlje sviju, na prvom mjestu djelatnika javnih službi na prvoj crti obrane od pandemije, pa do svih naših građana, uključujući nogometaše, zaposlenike i navijače svakog kluba.

Razmjere financijske štete uzrokovane koronavirusom, koje će nedvojbeno biti, moći ćemo utvrditi u trenutku kada ćemo imati jasniju sliku o tijeku i učinku pandemije, uključujući i tijek nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Sukladno tome moći ćemo i donositi mjere koje su utemeljene na činjenicama i samim time biti što pravednije za sve obuhvaćene tim mjerama.

Što se tiče aktivnosti koje poduzimaju razni klubovi u Hrvatskoj i diljem Europe, imamo na umu da se poslovne politike klubova prema igračima i zaposlenicima značajno razlikuju od kluba do kluba, te ih je nemoguće sve obuhvatiti u jedno univerzalno rješenje. Uprava HNK Hajduk Split prati razvoj situacije imajući na umu temeljnu zadaću očuvanja funkcionalnosti i financijske stabilnosti kluba te će svakako pravovremeno poduzimati mjere u tom cilju, istovremeno vodeći računa da te odluke budu uravnotežene i što pravednije prema svima, uključujući igrače i zaposlenike kluba. O tim odlukama javnost će na vrijeme biti informirana.