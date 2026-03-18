Ogorčeni Senegalci poludjeli: 'Ovo će biti treći svjetski rat'

Samo dva mjeseca nakon što su na terenu osvojili naslov prvaka Afrike, nogometaši Senegala ostali su bez trofeja šokantnom odlukom Afričke nogometne konfederacije (CAF). U presedanu koji je uzdrmao temelje afričkog nogometa, CAF je poništio rezultat finala i za zelenim stolom dodijelio titulu Maroku, domaćinu turnira. Odluka je izazvala lavinu bijesnih reakcija, od prkosnih poruka igrača do otvorenih prijetnji iz senegalskog saveza.

Kaos u finalu i pobjeda na terenu

Dramatično finale, odigrano 18. siječnja u Rabatu, bilo je nabijeno tenzijama od samog početka. Utakmica je kulminirala u sudačkoj nadoknadi kada je, nakon intervencije VAR-a, marokanskoj reprezentaciji dodijeljen kontroverzan penal. Senegalski izbornik Pape Thiaw povukao je svoje igrače s terena, a utakmica je bila prekinuta gotovo dvadeset minuta. Činilo se da će finale završiti skandaloznim prekidom, no kapetan Sadio Mané preuzeo je odgovornost. Uvjerio je suigrače da se vrate na teren i dovrše utakmicu.

Njegov trud se isplatio. Golman Edouard Mendy obranio je slabašan pokušaj "panenke" Brahima Díaza, a utakmica je otišla u produžetke. Tamo je Pape Gueye u 94. minuti zabio gol za pobjedu 1-0 i donio Senegalu drugi uzastopni naslov prvaka Afrike.

Iako su prvotne sankcije bile samo novčane, Marokanski nogometni savez uložio je žalbu. Žalbeno vijeće CAF-a prihvatilo je njihove argumente i primijenilo članke 82 i 84 pravilnika, koji nalažu da se momčad koja napusti teren bez odobrenja suca kažnjava oduzimanjem utakmice. Rezultat je službeno registriran kao 3-0 za Maroko, a Senegal je ostao bez trofeja koji su proslavili na terenu i u vlastitoj državi.

Ogorčeni Senegalci odmah su najavili žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u Lausannei.

- Ovo je nepravedna i neprihvatljiva odluka bez presedana koja sramoti afrički nogomet. Nećemo odustati, zakon je na našoj strani, poručili su iz Senegalskog nogometnog saveza, nazivajući presudu "lakrdijom".

Izvor iz senegalskog saveza za francuski L'Equipe otišao je korak dalje, najavivši potpuni rat.

- Bijesni smo. Sastanak Izvršnog odbora CAF-a je 29. ožujka. Bit će to treći svjetski rat.

Igrači, koji su slavili sa stotinama tisuća navijača na ulicama Dakara, nisu skrivali bijes i nevjericu. Njihove reakcije na društvenim mrežama bile su prkosne i pune sarkazma. El Hadji Malick Diouf na Instagramu je objavio priču i napisao: "Trofej je osvojen na terenu, a ne preko maila. Laku noć."

Branič Moussa Niakhaté objavio je fotografiju s trofejom uz poruku: "Ovo nije AI, već prava slika. Dođite i uzmite ga! Luđaci!".

Sunderlandov Habib Diarra objavio je niz fotografija sa slavlja uz emotikone koji se smiju, dok je Pathé Ciss poručio jednostavno: "Možete dati tim plačljivcima još tri gola."

Najoštriji je bio kapetan Sadio Mané, čija je smirenost spasila finale od potpunog prekida.

- Ovo je otišlo predaleko. Ovo nije nogomet za koji se borimo, nije Afrika u koju vjerujemo. Previše je korupcije u našem sportu i to ubija strast milijuna navijača, napisao je Mané, dodavši da se trofeji ne smiju odlučivati izvan terena.