Otkazana VN Bahreina održat će se u Maleziji: Okriven i datum

F1 Velika nagrada Bahreina, otkazana u travnju zbog rata na Bliskom istoku, održat će se u Maleziji početkom listopada, objavili su u nedjelju Formula 1 i Međunarodna automobilska federacija (FIA).

"Velika nagrada Bahreina ne može se održati u Bahreinu, a malezijska vlada dala je odobrenje za njezino održavanje na stazi Sepang od 2. do 4. listopada", navela su upravna tijela u priopćenju za javnost.

BREAKING: Malaysia will host the Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit from 2-4 October 2026



Positioned between the Azerbaijan and Singapore Grands Prix, this event, which is subject to final agreements and official sign-off, will become the Formula 1 Gulf Air… pic.twitter.com/ArTS4tAJIE — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Dok je izvršni direktor F1 Stefano Domenicali početkom srpnja spomenuo mogućnost održavanja Velike nagrade u Zaljevu 4. listopada, između Velike nagrade Azerbajdžana (26. rujna) i Velike nagrade Singapura (11. listopada), nastavak neprijateljstava između Irana i Sjedinjenih Država posljednjih tjedana isključio je tu opciju.

Upravna tijela tada su tražila alternativu, a Malezija, smještena u blizini Singapura, brzo se pojavila kao idealno rješenje i s logističke i s sportske perspektive.

Utrka će se zvati "Gulf Air Grand Prix of Bahrein u Maleziji" jer će zaljevsko kraljevstvo "pokriti veliki dio troškova povezanih s kasnom organizacijom utrke na ovoj stazi", izjavila je F1.

Foto: Jakub Porzycki

Staza Sepang, smještena pored zračne luke u glavnom gradu Kuala Lumpuru, bila je domaćin 19 F1 Grand Prix utrka između 1999. i 2017. te je stoga spremna ponovno prirediti najprestižniju kategoriju motosporta.

Staza je također domaćin MotoGP Grand Prix utrke od 1999., a lokalne vlasti su stoga navikle organizirati velike događaje, što je ohrabrujući faktor za upravna tijela.

Ova utrka tako postaje 23. u kalendaru, umjesto prvobitno planiranog 24., budući da je i Velika nagrada Saudijske Arabije, zakazana za travanj u Jeddahu, otkazana i nije premještena.

Međutim, i dalje postoji neizvjesnost u vezi s krajem sezone, budući da su posljednje dvije utrke zakazane za Katar i Abu Dhabi (Ujedinjeni Arapski Emirati) 29. studenog i 6. prosinca.

Vrlo je vjerojatno da će ova dva događaja biti otkazana, a na stolu je nekoliko opcija za njihovu zamjenu, poput održavanja dvije uzastopne Velike nagrade u Las Vegasu krajem studenog ili čak održavanja jedne ili dvije završne utrke u Europi. U ovom slučaju, staze Imola (Italija) i Portimao (Portugal) smatraju se favoritima. Ne očekuje se konačna odluka prije kraja rujna ili početka listopada u vezi s posljednje dvije utrke u Zaljevu, jer upravna tijela radije pričekaju i vide kako će se situacija razvijati.