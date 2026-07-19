VIDEO Skoro strava u boksu F1: Hamilton pogodio mehaničara!

Na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps u Belgiji održala se deseta utrka ovogodišnjeg prvenstva Formule 1. Kimi Antonelli krenuo je u utrku s najbolje startne pozicije, a za rukom mu je išao sudar glavnih rivala u prvenstvu vozača već u prvom krugu utrke. Naime, Lewis Hamilton i George Russell dodirnuli su se bolidima, a Mercedesov vozač morao je odustati jer je zaglavio u šljunku.

Foto: Christian Hartmann

Hamilton je, s druge strane, dobio vremensku kaznu od pet sekundi za taj incident, ali tu nije bio kraj njegovim problemima. U 20. krugu je otišao u boks na promjenu guma, koja je skoro tragično završila.

Naime, Hamilton je prilikom izlaska iz boksa desnom gumom pogodio jednog od mehaničara, koji je i dalje radio na njegovom bolidu. Istaknimo kako je Englez krenuo iz boksa zato što mu je semafor pokazao zeleno svjetlo, što signalizira kako može napustiti boks.

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Hamilton serves his time penalty before changing tyres



There's a moment with one of the mechanics but he appears to be okay



Stewards are going to look at the incident for an unsafe release #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/dgdaJ886OE — Formula 1 (@F1) July 19, 2026

Ipak, očito je došlo do neke greške u komunikaciji u Ferrariju, a srećom, mehaničar nije doživio ozljede u nemilom incidentu. Hamilton je završio pod istragom sudaca zbog nesigurnog izlaska iz boksa, a snimku možete vidjeti OVDJE.