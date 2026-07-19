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STRAŠNE SCENE

VIDEO Skoro strava u boksu F1: Hamilton pogodio mehaničara!

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Skoro strava u boksu F1: Hamilton pogodio mehaničara!
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS
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Kaos u Belgiji! Hamilton je u sudaru s Russellom zaradio kaznu, a potom u boksu skoro pregazio mehaničara koji, srećom, nije zaradio ozljede

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Na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps u Belgiji održala se deseta utrka ovogodišnjeg prvenstva Formule 1. Kimi Antonelli krenuo je u utrku s najbolje startne pozicije, a za rukom mu je išao sudar glavnih rivala u prvenstvu vozača već u prvom krugu utrke. Naime, Lewis Hamilton i George Russell dodirnuli su se bolidima, a Mercedesov vozač morao je odustati jer je zaglavio u šljunku.

Belgian Grand Prix
Foto: Christian Hartmann

Hamilton je, s druge strane, dobio vremensku kaznu od pet sekundi za taj incident, ali tu nije bio kraj njegovim problemima. U 20. krugu je otišao u boks na promjenu guma, koja je skoro tragično završila. 

Naime, Hamilton je prilikom izlaska iz boksa desnom gumom pogodio jednog od mehaničara, koji je i dalje radio na njegovom bolidu. Istaknimo kako je Englez krenuo iz boksa zato što mu je semafor pokazao zeleno svjetlo, što signalizira kako može napustiti boks.

Ipak, očito je došlo do neke greške u komunikaciji u Ferrariju, a srećom, mehaničar nije doživio ozljede u nemilom incidentu. Hamilton je završio pod istragom sudaca zbog nesigurnog izlaska iz boksa, a snimku možete vidjeti OVDJE.

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