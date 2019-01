'Oko pojačanja se ne zamaram, a mladima treba dati vremena'

Još dva dana i kreće ozbiljna priča. Za Rijeku (i Belupo) nastavak Prve HNL počinje ranije nego ostalima. U srijedu u Koprivnici (17 sati) na rasporedu imaju utakmicu jesenskog 18. kola neodigranu zbog tada smrznutog i snijegom pokrivenog koprivničkog travnjaka (prognoza za srijedu najavljuje +3 stupnja Celzija, čak i sunce koje će razbiti sivilo oblaka).

Mercato neizvjestan, klub stabilan

Od brojnih tema koje su vrtjele tijekom zimskih priprema, Rijeci su se nametnule dvije: prijelazni rok i mladi igrači. Najvažnija činjenica jest da je Rijeka stabilna i jaka, da bi sa pobjedom kod Belupa opet zasjela na drugo mjesto s dva boda više od Osijeka.

Prijelazni rok je bitan jer od prodaje igrača klub živi, a mladi su u fokusu jer klub polako kreće u ciklus u kojem se želi valorizirati sjajne uvjete za rad klupske Škole nogometa koje je Uprava stvorila preseljenjem u stadionski kompleks sa kampom na Rujevici.

[video: 1203520 / ]

Igor Bišćan, trener oko kojeg se odmah po dolasku podiglo besmisleno puno prašine, a koji je Rijeku podignuo i rezultatski i na planu igre, nakon pobjede od 3:0 nad slovenskim prvoligašem Krško u generalki prije nastavka HNL-sezone, dvije je osjetljive teme komentirao onako kako i želi da mu momčad igra: jednostavno, izravno i bez alibija.

Bišćan objasnio

- Prijelazni rok? A kako je svima, tako je i Rijeci. Nema smisla da se s tim zamaram. Rekao sam da nam nakon odlaska Zute treba još jedan lijevi branič, zasad su vraćeni Matej Vuk (ofenzivni vezni, nap.a.) i doveden Halilović ('all round' veznjak, nap.a.). Možda se još nešto dogodi, a ako ne... Tako je, kako je. Sudbina HNL-klubova je da gube najbolje igrače, a HNL-trenera da se s tim nauče nositi. Kakav god kadar imali, nastojat ćemo s tim što imamo napraviti najviše što možemo - jednostavno je Bišćan objasnio kako se treba postaviti prema prijelaznome roku.

A mlade snage... Vuk, Bušnja, Smolčić...?

- To je jedna od tema s kojom sam se susreo čim sam došao u Rijeku. Na pripremama su dobivali priliku i o njima se u javnosti dosta priča. Normalno je da domaći mladi igrači zanimaju navijače no ja samo mogu ponoviti ono što sam već rekao... Bez spominjanja imena: taj prelazak iz Škole nogometa u prvu momčad je delikatan i za to treba vremena. To vrijeme treba upravo tim mladim sportašima da se na što bolji način prilagode novoj realnosti i novim zahtjevima. Dok ne dobiju naslovne role na njima je da uče od iskusnijih i svoj potencijal potvrđuju radom - objasnio je glavni Rijekin trener.

[video: 1203591 / ]

HNL sudbina

Dakle, mlade se sigurno neće "čoporativno" i neplanski baciti u borbu sa Dinamom, Osijekom i Lokomotivom, a pojačanja i odlasci... Mercato u Hrvatskoj traje do 18. veljače, u Ligama petice do kraja siječnja, u Kini i Poljskoj do kraja veljače, u Ukrajini i Japanu čak do kraja ožujka.

Dakle, svašta je moguće, ali konkretnih poteza (ili čak najava) zasad nema. Na Bišćanu je da radi s kadrom kojeg ima, a na navijačima da - navijaju za one u dresu s Rijekinim grbom pa ma koliko se momčad (ne) mijenjala! To je, kako i sam šef veli, HNL sudbina od koje se ne može pobjeći.