Oko sokolovo: Ne bih dao crveni karton hajdukovcu za onu ruku

Bivši elitni europski sudac Damir Skomina, novo "oko sokolovo" HNL-a na MAXSportu, komentirao je suđenje Igora Pajača na derbiju Dinama i Hajduka (0-1) oko kojega je žestoke kritike ispalio komentator Joško Jeličić. Slovenac je ipak bio bitno odmjereniji iako ni on nije bio sasvim zadovoljan.

- Derbi je uvijek utakmica u kojoj je jako bitno ako se o sucu ne priča. Vjerujem da se neće pričati o sucu previše nakon ovog derbija. Kriterij je bio dosta ujednačen, možda je nivo prekršaja na momente bio nejasan. Od 51. do 62. imali smo četiri kartona, jako je bitno da je sudac zadržao utakmicu u svojim rukama - rekao je Skomina pa prešao na konkretne situacije:

Hajdukovac Ismael Diallo dobio je prvi žuti karton zbog starta kopačkom na nogu Pierre Gabriela u 53. minuti:

- Imamo jako nezgodan start i to mora biti žuti karton. Sreća je da dodir ide kramponima koji su skliznuli, da je noga ostala bilo bi za više od žutog. Proklizao mu je đon i završio na kopački igrača Dinama, žuti karton je dovoljan, ništa više od toga.

Kevin Theophile-Catherine dvije minute poslije požutio je zbog povlačenja Marka Livaje na centru.

- Livaja osvaja jako velik prostor i Theophileu nije ostalo drugo nego da ga zaustavi i to mora biti žuti jer je dugotrajno povlačenje. Ispravna odluka suca.

Stefan Ristovski je kasnije u drugom dijelu rukom blokirao udarac Anthonyja Kalika, penala nije bilo, a nije ga ni trebalo biti, smatra Skomina.

- Igrač Dinama je zatvoren, lopta ga pogađa točno u taj dio ruke i nema govora o penalu, ispravna odluka. Kad bi ga pogodila u šaku, mogli bismo pričati o VAR intervenciji. Upute su puno rigoroznije pri udarcu na gol. Kad god je udarac po golu, ta otvaranja rukom koja se nisu kažnjavala sad će biti puno stroža. To su zadnje upute, vidjet ćemo kod utakmica Lige prvaka, pogotovo kod udaraca na gol da će biti puno rigorozniji. Je li to dobro? Uefa daje preporuke i na kraju se to provodi po savezima. Uefina natjecanja sad počinju i javnost je usmjerena na to pa ćemo imati priliku o tome pričati kad počnu utakmice ligaške faze.

Posljednja sporna situacija bio je drugi žuti karton Diallu u četvrtoj od 15 minuta nadoknade zbog igranja rukom. Prema mišljenju suca Pajača, u izglednoj situaciji za gol.

- Nije sporno da je to kažnjivo igranje rukom. Da je takva situacija u kaznenom prostoru, bila bi penal, ali ja ne bih za to dao drugi žuti karton. Petković je mogao otići u obećavajuću akciju, ali ga čuva drugi obrambeni igrač. Nije to situacija koja bi bila obećavajuća da nema ruke, pogotovo jer je to drugi žuti karton. To bi moralo biti nešto više i za mene to nije kažnjiva ruka. Nije to crno-bijela situacija, ima materijala, ali za mene nije, premalo je to za drugi žuti. Da je u šesnaestercu, ne bismo pričali o drugom žutom jer bi dovoljna kazna bio penal. Joško je bio prestrog za moj ukus, ali on je bez dlake na jeziku, što treba cijeniti - zaključio je Skomina.