Đoković odbio saznati s kim će igrati: Ma, to ću pogledati sam

Nemojte mi govoriti s kim ću igrati. Ne želim znati. proučit ću to kad budem sam. Napravit ću to sam za pet minuta, trebat će mi neko vrijeme da to procesuiram, objasnio je Novak Đoković (32) zašto ne želi da mu se kaže tko ga sve čeka na putu prema finalu US Opena.

Grand slam na tvrdoj američkoj podlozi počinje u ponedjeljak, a prvi tenisač svijeta ujedno je i prvi nositelj turnira. U njegovom se dijelu ždrijeba nalazi i Roger Federer s kojim se može susresti u polufinalu, dok je na drugom dijelu ždrijeba Rafael Nadal, svjetski broj dva.

- Mislim da svi igrači prouče ždrijeb prije prvog meča. Pogledaš u svoj dio i znaš kamo moraš poslati skaute. Naravno da razmišljaš par koraka unaprijed, ali najveći fokus je na sljedećem meču, odnosno sljedećem protivniku - objasnio je srpski tenisač.

On će u prvom kolu igrati protiv Španjolca Carballesa Baene, dok Roger Federer čeka kvalifikanta. Rafael Nadal igrat će s Johnom Millmanom, dok bi ga u drugom kolu mogao čekati Australac Kokkinakis. U osmini finala sapliću se putevi Marina Čilića i španjolskog predstavnika.

Podsjetimo, pobjednik US Opena iz 2014. godine, hrvatski tenisač Marin Čilić za suparnika u 1. kolu ovogodišnjeg izdanja posljednjeg "grand slam" turnira sezone imat će Slovaka Martina Kližana, veteran Ivo Karlović će igrati protiv mladog Amerikanca Francesa Tiafoea, dok će trenutačno najbolje rangirani hrvatski igrač Borna Ćorić za suparnika u 1. kolu imati jednog od igrača iz kvalifikacija.

