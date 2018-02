Čudesni Ćorić odveo Hrvatsku u četvrtfinale Davisova kupa!

MLADE NADE

Borna Ćorić i Denis Shapovalov dvije su nadolazeće zvijezde svjetskog tenisa. Borna je dvije i pol godine stariji od Denisa, a zanimljivo je kako su obojica dobili nagradu ATP-a "zvijezda sutrašnjice" za najperspektivnijeg mladog igrača godine (Ćorić 2014., Shapovalov 2017.)

"Susjedi" su na ATP-ljestvici, Borna je na 47., a Denis na 48. mjestu. Obojica su kao juniori osvojila po jedan Grand Slam (Ćorić je trijumfirao na US Openu 2013., Shapovalov na Wimbledonu 2016. uz naslov u parovima na US Openu 2015.), a slične uspjehe imaju i na Challengerima (Ćorić dvije, Shapovalov tri titule) i Futuresima (Ćorić pet, Shapovalov četiri naslova).

Još nikad nisu igrali jedan protiv drugog iako su obojica sudjelovali na premijernom turniru najboljih mladih igrača lani u Milanu. Ćorić je na touru već pet godina i najbolji mu je plasman na ljestvici 33. mjesto iz srpnja 2015., a Shapovalovu, koji je u profesionalce došao 2016., najbolja je trenutačna 48. pozicija.

Što se Grand Slamova tiče, Shapovalov je u kratko vrijeme ostvario bolji rezultat od Ćorića, četvrto kolo na lanjskom US Openu. Borna je u New Yorku jednom stigao do trećeg gola, a još dvaput na Roland Garrosu.