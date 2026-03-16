Dagur: Svi me traže ulaznice za utakmicu u Zadru! Jedva čekam

Nakon europske bronce, naši rukometaši imali su dovoljno vremena da im se slegnu dojmovi, a sada se opet vraćaju u najdraže okruženje, ono reprezentativno. Hrvatski reprezentativci okupili su se Zagrebu uoči prijateljskih utakmica protiv Švicarske koje će se igrati 19. ožujka u Zadru i 21. ožujka u Osijeku.

Osmijesi od uha do uha, na licima igrača, ali i izbornika Dagura Sigurdssona. Nakon što su četrdesetak dana bili razdvojeni, sada je prilika da se prisjete siječanjske groznice, ali i u prijateljskim susretima isprobaju nove stvari koje bi nam mogle biti od koristi na velikim natjecanjima. Marko Mamić, Marin Šipić, Tin Lučin i Mateo Maraš propustit će okupljanje, a tu si neka mlada lica, poput Patrika Martinovića i Leona Ljevara, koja će se pokušati nametnuti izborniku.

Zagreb: Okupljanje hrvatske rukometne reprezentacije

- Lijepo je opet vidjeti naše reprezentativce. Tu je s nama i nekoliko mladih igrača, uzbuđen sam, jedva čekam vidjeti kako će se uklopiti u momčad. Čeka nas teška utakmica protiv Švicarske. Znamo ih jako dobro, igrali smo prošle godine protiv njih dvije prijateljske utakmice pa smo se susreli i na Europskom prvenstvu. Dvaput smo pobijedili i jednom izgubili, ali svaki put su nas namučili. Tehnički su jako dobri, inteligentni su, pametni i imaju dobrog trenera - rekao je izbornik Sigurdsson.

Posebno se veseli utakmici u Zadru, gradu koji je postao njegov drugi dom.

- Bio sam u Zadru prošli tjedan, baš će mi biti drago što ćemo tamo igrati. Mnogi me ljudi ispituju za karte, ha, ha, nadam se da će biti puna dvorana.

Među prvima je na okupljanje stigao i naš ministar obrane Leon Šušnja.

- Drago nam je što smo se okupili nakon prvenstva, jedva smo čekali da dođemo i družimo se. Da vidimo moramo li što popraviti u igri. Idemo se dobro provesti i dobro odigrati utakmice. Bit će mi prvi put da ću igrati u Zadru, baš sam uzbuđen, sigurno će biti dobra atmosfera - kazao je Šušnja pa najavio utakmice.

- Neće biti lagano, bit će teško, sigurno će biti dobra utakmica za gledati. Trebamo se samo opustiti i uživati, igrati najbolje što možemo.

U veselom i nasmijanom izdanju, za njega već tipičnom, stigao je Filip Glavaš.

- Predivan je osjećaj biti tu, jedva čekamo ovu radnu akciju, da se vidimo i popričamo. Imamo dvije prijateljske utakmice, drago nam je što smo u Zadru i Osijeku. Jedva čekamo igrati pred domaćim navijačima, nadam se da ćemo napuniti obje dvorane. Mislim da će biti dobar provod - kazao je Glavaš.

Švicarci?

- Igrali smo na EP-u. Ovo jesu prijateljske, ali ovo je prostor za napredak i isprobati novu taktiku, nove igrače. Veseli smo i jedva čekamo. Umor je prisutan kod svih nas, bliži se kraj sezone, tijelo pamti, ali mi smo profesionalci. Za reprezentaciju nikad nije teško igrati, svi s nestrpljenjem čekamo utakmicu.

Nakon napetih i stresnih utakmica na EP-u, bit će ovo prilika odigrati i za gušt, konačno bez pritiska rezultata.

- Reprezentacija nosi svoj pritisak, ovo je sveti dres, odmalena se spremaš za njega. Svaka utakmica je novo dokazivanje, želimo uvijek rasti. bit će lakše jer nema pritiska, ali bit će puna dvorana. Ljudi zaslužuju najbolju moguću predstavu, nadam se da ćemo to priuštiti. Bit će divna atmosfera u Zadru i Osijeku, drago mi je što ćemo igrati i u Dalmaciji i u Slavoniji, narod to zaslužuje i čast nam je što smo tamo - zaključio je Glavaš.

Utakmica u Zadru igra se u četvrtak od 17 sati, a HRS je pripremio iznenađenje za navijače. U utorak od 11 do 12 sati, izbornik Sigurdsson i kapetan Ivan Martinović družit će se s građanima na zadarskom Narodnom trgu. Utakmica u Osijeku, protiv istog protivnika, igra se u subotu od 17 sati.