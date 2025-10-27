Okupili se hrvatski rukometaši nakon pet mjeseci: 'Zvat ćemo Duleta da vidimo što radi...'

Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se prvi put nakon pet mjeseci. Svjetske viceprvake 30. listopada i 1. studenog čekaju prijateljske utakmice u gostima kod Švicarske, što će biti kao proba pred okupljanje i pripreme naših rukometaša u prosincu za Europsko prvenstvo koje se igra sljedeće godine u Norveškoj, Danskoj i Švedskoj.

- Tek smo se svi vidjeli, imat ćemo kasnije prvi trening. Ovo nam je prvi susret nakon svibnja - rekao je izbornik Dagur Sigurdsson.

Utakmice protiv Švicarske bit će dobar test.

- Jaka momčad, imaju dobrog trenera i dobre igrača koji igraju u Bundesligi. Jaka su momčad, rade jako dobro i imaju dobre rezultate na zadnjim turnirima. Očekujem teške utakmice, bit će to dobar test za nas.

Zagreb: Konferencija za medije hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Jesu li svi spremni?

- Imali smo ozlijeđene igrača na SP-u, na Olimpijskim igrama pa i u kvalifikacijama, a tako i sada. Razlika je hoćemo li to koristiti kao opravdanje ili izboriti se s tim. Moj glavni cilj bit će pobijediti utakmicu, nije stvar u minutaži ili isprobavanju taktike. Nekoliko dana smo zajedno i najbitnije je pobijediti utakmice.

Prokomentirao je izbornik i skupinu na Europskom prvenstvu, protivnici će nam biti Nizozemska, Gruzija i Švedska.

- Švedska će na domaćem terenu biti veliki izazov. Nizozemska ima uzbudljivu momčad. Imaju dobru momčad, ali imali su puno ozljeda i nemaju veliki roster, no imaju sjajne igrače. Bit će veliki izazov za nas. Jako neugodna grupa za nas - kazao je izbornik.

Ivan Martinović preuzeo je kapetansku vrpcu od Domagoja Duvnjaka, a protiv Švicarske će debitirati kao novi vođa naše reprezentacije.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Prelijep osjećaj, teško je opisati. Velika mi je čast, ogromna privilegija i jedva čekam odigrati tu prvu utakmicu. Predivan osjećaj je opet biti tu s mo0mčadi, samo da krene - kazao je Martinović pa najavio Švicarsku.

- Ozbiljne utakmice, mislim da je to dobra proba, da će nam biti dobra priprema za sljedeće prvenstvo. Imaju trenera Andyja Schmidta, zna sve o rukometu. Čeka nas ozbiljna utakmica, moramo se pripremiti taktički.

Martinović je ljetos promijenio klub, potpisao je za Veszprem.

- Novi je grad, novi je sistem, sve novo, možda će mi trebati vremena. Dobro se osjećam, dobro igram, ali treba dosta popraviti što se tiče lige prvak. Uvijek može bolje. Dobro se osjećam, zdrav sam i jedva čekam trening.

Jeste li se čuli s Duvnjakom?

- U svakodnevnom smo kontaktu i sigurno ćemo ga zvati Duleta, da vidimo kako je, što radi. Sigurno mu je čudno bez reprezentacije - kazao je kapetan.